Thành Lê quyết định bám trụ ở Singapore, chuẩn bị tham dự sự kiện lịch sử của ONE?

Cuối tuần qua, Thành Lê đã đánh bại Garry Tonon chỉ sau 56 giây tại sự kiện ONE: Lights Out, qua đó bảo vệ thành công đai vô địch hạng lông của giải đấu. Dù vậy, trong khi phần lớn các võ sĩ tham dự sự kiện này đã về nước, Thành Lê vẫn quyết định ở lại Singore cùng cậu em trai đồng thời là bạn tập lâu năm Vinh Lê.

Theo xác nhận của Thành Lê, tay đấm gốc Việt sẽ ở lại "Đảo quốc sư tử" trong vòng 2 tuần nữa, tức đến thời điểm ONE: X diễn ra. Điều này là dấy lên thông tin Thành Lê sẽ góp mặt tại sự kiện lịch sử này. Chia sẻ về vấn đề này, nhà vô địch nói ngắn gọn. "Chưa có kế hoạch cụ thể nhưng chắc chắn tôi sẽ đấu grappler với một gã nào đó tại sự kiện này".

Thành Lê có thể sớm tái xuất võ đài sau chiến thắng dễ trước Tonon

Trước đó, chia sẻ trong buổi phỏng vấn sau trận, Thành Lê thừa nhận góp mặt tại ONE: X. "Tôi sẽ ở Singapore trong vài tuần tới. Tôi sẵn sàng cho ONE: X. Tôi đã chờ rất lâu để được thi đấu. Hãy cho tôi lên đài tại ONE: X. Bất kỳ ai cũng được. Hãy để họ lên đây".

Hiện tại, Chủ tịch Chatri Sityodtong vẫn đang tiếp tục lên kèo cho ONE: X. Với việc thắng chóng vánh Tonon, Thành Lê đủ thể lực để thượng đài vào cuối tháng 3. Tuy nhiên, quyết định còn phụ thuộc vào ông trùm.

ONE: X là sự kiện lớn nhất lịch sử của ONE Championship, kỷ niệm 10 năm thành lập giải đấu. Ban tổ chức xác nhận sự kiện này sẽ kéo dài từ trưa ngày 26/3, bao gồm 3 phần.

Các trận đấu đã được lên lịch tại ONE: X

