Thanh Hóa vắng HLV Popov trong chuyến làm khách trên sân Pleiku

HLV Popov nhận thẻ phạt trong trận Thanh Hóa - Nam Định 2-5 ở vòng 21

Điểm nóng sẽ là cuộc so tài giữa LPB HA.GL và Thanh Hóa trên sân Pleiku. Trận này đội chủ nhà sẽ vắng hai trụ cột là Lê Văn Sơn và Gabriel Dias do lãnh đủ 3 thẻ vàng ở vòng đấu trước. Ở bên kia sân, Thanh Hóa đủ lực lượng mạnh nhất, nhưng lại… thiếu “tướng” do HLV Popov sẽ ngồi trên khán đài cũng vì thẻ phạt.

HLV Popov vốn không lạ gì với các án phạt từ Ban tổ chức trong những mùa qua do lỗi phản ứng trọng tài. Đó cũng là nguyên nhân từng làm ông mất điểm trong cuộc bầu chọn HLV xuất sắc mùa bóng 2022. Điều thú vị là mới đây, trợ lý ngôn ngữ của HLV Popov bị kỷ luật vì lỗi phản ứng thì nay đến lượt HLV này lên khán đài.

Vắng HLV Popov sẽ là thiệt thòi cho Thanh Hóa trong chuyến làm khách trên sân Pleiku ở vòng 22

Cuộc so tài giữa Hà Tĩnh và Công an Hà Nội, đội chủ nhà sẽ vắng mặt Lâm Anh Quang do thẻ phạt (thẻ đỏ ở trận gặp HA.GL ở vòng 20). Bên kia sân, Công an Hà Nội sẽ vắng Huỳnh Tấn Sinh. Trong khi đó tiền vệ Đức Chiến sẽ ngồi ngoài trong cuộc tiếp đón Hải Phòng của TC Viettel.

Cầu thủ còn lại ngồi trên khán đài ở vòng 22 là ngoại binh Hall Tim (Hà Nội FC). Nhưng với thực lực trội hơn khi đối thủ của Hà Nội FC ở vòng này là Khánh Hòa nên sự vắng mặt này không ảnh hưởng đáng kể.

Vòng 22 sẽ diễn ra trong hai ngày 30 và 31-5 trước khi giải tạm dừng để tập trung đội tuyển Việt Nam.