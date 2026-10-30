Thanh Hóa đánh rơi chiến thắng trên sân nhà

Dẫn trước Hà Tĩnh 1-0 đến gần cuối trận nhưng rồi Thanh Hóa lại để thủng lưới và đánh rơi chiến thắng. Chia điểm 1-1 trên sân nhà, đội bóng xứ Thanh nối dài mạch không thắng ở LPBank V.League lên 3 trận và có nguy cơ rơi xuống gần nhóm xuống hạng.

Trước một đội khách có phong độ cao hơn, Thanh Hóa chọn cách khởi đầu trận đấu rất tỉnh táo. Họ không nôn nóng đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn thắng, mà chơi giằng co, đợi thời cơ tung ra những đường phản công nhờ khả năng chuyển trạng thái tốt của các tiền vệ trung tâm, đặc biệt là đội trưởng Odilzhon Abdurakhmanov.

Chiến thuật này của đội chủ nhà đã phát huy hiệu quả ở phút 38. Từ một đường phản công tốc độ, bóng được chuyền đến chân Guindo Saliou. Tiền đạo người Mali sau một cú tăng tốc xộc thẳng vào trung lộ, tung ra cú sút như búa bổ từ cự ly 25 mét làm tung lưới thủ môn Nguyễn Thanh Tùng, mở tỷ số trận đấu.

Saliou (giữa) là người mở ra hy vọng chiến thắng cho Thanh Hóa.

Xem đoàn quân của HLV Mai Xuân Hợp thi đấu trong hiệp 1, nhiều cổ động viên chủ nhà hoàn toàn có thể hy vọng vào việc đội bóng tìm lại chiến thắng ở LPBank V.League sau 2 trận liên tiếp mất điểm. Nhưng Hà Tĩnh không phải đội bóng dễ đầu hàng. Chẳng phải ngẫu nhiên mà đoàn quân của HLV Phan Như Thuật lại có thể trải qua 4 trận liên tiếp bất bại trước chuyến làm khách đến xứ Thanh.

Đội khách tràn lên tấn công dữ dội ngay khi bước vào hiệp 2 và nếu không có sự xuất sắc của thủ môn Thanh Diệp với 3 lần cứu thua đội chủ nhà, trong đó có pha cản phá cú đá phạt trực tiếp của Luiz Antonio ở phút 68, đội khách hẳn đã thủng lưới.

Bên cạnh đó, may mắn cũng đứng về phía đội chủ nhà trong một tình huống tiền vệ trẻ Đoàn Ngọc Hà để tay chạm bóng trong vòng cấm. Sau khi tham khảo VAR, trọng tài Hoàng Ngọc Hà không cho Hà Tĩnh hưởng phạt đền vì cho rằng trước đó, tiền đạo của đội khách đã phạm lỗi trong pha tranh chấp trên không với hậu vệ Thanh Hóa.

Thanh Hóa chỉ có thể tự trách mình khi đánh rơi chiến thắng ở quãng thời gian cuối trận.

Nhưng may mắn không thể mãi cứu cho Thanh Hóa khỏi sức ép của Hà Tĩnh, nhất là khi đội bóng này tiếp tục mất tập trung trong những khoảng thời gian nhạy cảm gần cuối mỗi hiệp đấu. Vòng trước, họ bị Công an Hà Nội dẫn 1-0 ở phút 43. Vòng trước nữa, họ để thua Nam Định bởi 2 bàn thủng lưới ở các phút 45 và 86. Còn vòng này, bàn thua đến với đội bóng xứ Thanh ở phút 83. Từ quả đá phạt của Luiz Antonio, bóng được treo vào đúng tầm cho Daniel Passira để chân sút lợi hại này đánh đầu vào góc xa, gỡ hòa 1-1.

Dù trọng tài Hoàng Ngọc Hà mất tận 5 phút để trao đổi với tổ VAR và kiểm tra lại các pha quay chậm, nhưng bàn thắng cuối cùng vẫn được công nhận cho đội khách. Bàn gỡ khiến Hà Tĩnh càng thêm hưng phấn và liên tiếp tạo ra sóng gió về phía khung thành Thanh Hóa trong những phút còn lại. Nếu Thanh Diệp không xuất sắc cản phá, đội chủ nhà thậm chí đã phải nhận thêm 1 bàn thua nữa sau cú đá phạt nguy hiểm của Luiz Antonio ở phút 90+8.

Hà Tĩnh đã có trận thứ 5 liên tiếp bất bại ở LP Bank V.League 2026/27.

Dù không có thêm bàn thắng nhưng Hà Tĩnh vẫn có thể hài lòng khi sân với kết quả hòa 1-1. Họ nối dài mạch bất bại tại LPBank V.League 2026/27 lên con số 5 trận và có được 11 điểm sau 6 vòng đấu để tạm chiếm ngôi nhì bảng trước khi đối thủ có thể lấy chỗ của họ là Ninh Bình bước ra sân ở trận làm khách của Hà Nội.

Trong khi đó, Thanh Hóa chỉ có thể tự trách mình khi đánh rơi chiến thắng. Đội bóng xứ Thanh như vậy đã có 3 trận liền chỉ hòa và thua. Với 8 điểm sau 6 vòng đấu, thầy trò HLV Mai Xuân Hợp có nguy cơ rơi xuống khá xa vị trí thứ 7 hiện tại nếu các đội xếp dưới họ giành thắng lợi ở vòng đấu này.