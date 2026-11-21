U17 Bỉ giành chiến thắng 3-2 trước U17 Việt Nam, nhưng niềm vui của đại diện châu Âu không trọn vẹn khi đội trưởng Elie Mbavu phải rời sân sau hiệp một.

U17 Bỉ đã phải trải qua trận đấu không hề dễ dàng trước U17 Việt Nam ở lượt trận mở màn bảng G FIFA U17 World Cup 2026. Dù giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 3-2, đại diện châu Âu còn phải đối mặt với nỗi lo về lực lượng khi trung vệ đội trưởng Elie Mbavu bất ngờ không thể tiếp tục thi đấu sau giờ nghỉ.

Elie Mbavu chỉ thi đấu hết hiệp một trước khi được thay thế bởi Leni Strouwen ở đầu hiệp hai. Thời điểm cầu thủ này rời sân, U17 Bỉ đang dẫn trước U17 Việt Nam với tỷ số 2-1.

Trung vệ 17 tuổi thuộc biên chế CLB Genk, được trao băng đội trưởng và giữ vai trò quan trọng trong hệ thống phòng ngự của đội bóng châu Âu. Sở hữu chiều cao 1m88, Mbavu được đánh giá là một trong những gương mặt đáng chú ý của bóng đá trẻ Bỉ. Cầu thủ sinh năm 2009 thậm chí đã có kinh nghiệm thi đấu ở cấp độ U23 tại giải hạng hai Bỉ.

Elie Mbavu (phải) chấn thương rời sân.

Việc thủ quân U17 Bỉ phải rời sân sớm vì thế khiến truyền thông và người hâm mộ nước này không khỏi lo ngại. Tuy nhiên, nguyên nhân cụ thể khiến Mbavu không thể tiếp tục thi đấu vẫn chưa được xác nhận. Hiện cũng chưa có thông tin chính thức về mức độ chấn thương của trung vệ này.

U17 Bỉ gặp thử thách lớn sau trận thắng Việt Nam

Trước đó, U17 Bỉ đã có màn ngược dòng trước U17 Việt Nam để giành trọn 3 điểm trong ngày ra quân. Đội bóng của HLV Sven Vermant bất ngờ bị thủng lưới ngay phút thứ 4 sau pha đánh gót đẳng cấp của Lê Sỹ Bách.

Tuy nhiên, hai bàn thắng liên tiếp của Tinus Moorthamer và Kiyan Achahbar ở các phút 39 và 42 giúp đại diện châu Âu dẫn ngược 2-1 trước khi bước vào giờ nghỉ.

Sang hiệp hai, Anthony Philips ghi bàn nâng tỷ số lên 3-1 ở phút 60. Dẫu vậy, U17 Việt Nam không buông xuôi. Phút 84, Chu Ngọc Nguyễn Lực thực hiện cú đá phạt góc đưa bóng thẳng vào lưới, rút ngắn cách biệt xuống còn 2-3.

Những phút cuối trận, U17 Bỉ phải chịu sức ép đáng kể và nỗ lực bảo vệ thành quả trước tinh thần chiến đấu của các cầu thủ Việt Nam.

Sau trận đấu, đội bóng châu Âu sẽ tiếp tục đối đầu U17 Mali vào lúc 22h30 ngày 23/11. Đây là cuộc cạnh tranh quan trọng cho vị trí dẫn đầu bảng G, bởi cả hai đội đều đã giành chiến thắng ở lượt trận đầu tiên.

Trong bối cảnh đó, tình trạng của đội trưởng Elie Mbavu trở thành vấn đề đáng quan tâm với ban huấn luyện U17 Bỉ. Nếu trung vệ này không thể ra sân, hàng phòng ngự của đại diện châu Âu có thể chịu ảnh hưởng đáng kể sau khi vừa để U17 Việt Nam ghi được hai bàn thắng.