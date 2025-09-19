Thắng Việt Nam 4-0, Malaysia mở hội thảo... nghiên cứu

Malaysia vừa tổ chức một hội thảo khoa học đáng chú ý liên quan đến trận thắng lịch sử 4-0 của đội tuyển quốc gia đối với tuyển Việt Nam trong khuôn khổ lượt đi vòng loại Asian Cup 2027, diễn ra vào ngày 18 tháng 9 năm 2025. Đây không chỉ đơn thuần là một trận thắng; nó đánh dấu sự trở lại mạnh mẽ của bóng đá Malaysia sau gần một thập kỷ không biết mùi chiến thắng trước đối thủ này.

Dưới sự lãnh đạo của HLV Peter Cklamovski, đội tuyển Malaysia đã tạo nên những bước đột phá ấn tượng, bắt đầu từ đầu năm 2025. Gần đây nhất là các trận giao hữu, nơi Malaysia đã lần lượt đánh bại Singapore 2-1 và Palestine 1-0, qua đó tạo cảm giác vững chắc sau chiến thắng trước Việt Nam.

Chiến thắng Việt Nam 4-0 là kỳ tích với bóng đá Malaysia.

Tại hội thảo, chuyên gia Richard Scully đã có những đánh giá tích cực về chiến lược của HLV Cklamovski, nhấn mạnh rằng việc ông sử dụng các cầu thủ gốc Nam Mỹ đã giúp tăng cường sức mạnh đội hình và kích thích tinh thần thi đấu của cầu thủ nội.

Dù có thành công đáng kể, không khí trong giới bóng đá Malaysia lại có phần mờ nhạt. Các nền tảng mạng xã hội không diễn ra tình trạng ăn mừng như thường thấy mà lại ẩn nhẫn nhiều câu hỏi về thành phần đội hình, đặc biệt là sự xuất hiện của các cầu thủ nhập tịch. Những hoài nghi này càng gia tăng sau khi Chủ tịch LĐBĐ Malaysia, Joehari Ayub, tuyên bố từ chức chỉ sau 6 tháng đảm nhiệm.

Trong bối cảnh này, các cựu danh thủ và chuyên gia bóng đá đều ủng hộ cách tiếp cận của HLV Cklamovski, cho rằng việc khuyến khích cầu thủ nội phát huy bản thân là điều cần thiết để tiến bộ. Họ nhấn mạnh rằng, để có thể vươn lên trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt của bóng đá hiện đại, Malaysia cần tiếp tục trung thành với chiến lược sử dụng "cầu thủ di sản".

Bất chấp việc nhiều NHM vẫn nghi ngờ chính sách nhập tịch ồ ạt, giới chuyên môn bóng đá Malaysia ủng hộ cách làm mới.

Cả cầu thủ và các nhà phê bình đều thừa nhận rằng đây là một thời kỳ chuyển giao, với nhiều cầu thủ nội đang đối mặt với sự thay đổi trong vị trí thi đấu. Một số cảm thấy chán nản vì mất suất thi đấu vào tay những cái tên lạ lẫm, trong khi số khác như Faisal Halim cũng đang phải đưa ra những quyết định khó khăn về tương lai của mình. Dù với những thách thức, bóng đá Malaysia hiện đang nhìn về phía trước với hy vọng tiến sâu hơn trong vòng loại Asian Cup và học hỏi từ những thành công, cũng như thất bại trong quá trình xây dựng đội tuyển.

Trận đại thắng này không chỉ là một cột mốc trong lịch sử bóng đá Malaysia mà còn là một phần quan trọng trong chiến lược phát triển lâu dài của nền thể thao Malaysia.