Thắng Timor Leste, U22 Thái Lan được thưởng nóng gần 500 triệu đồng

Trong buổi họp báo sau trận thắng U22 Timor Leste tối 3/12, huấn luyện viên Thawatchai Damrong Ongtrakul của U22 Thái Lan tiết lộ đội bóng vừa nhận được khoản tiền thưởng 500.000 baht (gần 500 triệu đồng). Đây là số tiền Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) Nualphan Lamsam (hay Madam Pang) tặng động viên đội nhà.

U22 Thái Lan thắng U22 Timor Leste.

Ở trận đầu tiên của bảng A môn bóng đá nam SEA Games 33, U22 Thái Lan gặp nhiều khó khăn trước U22 Timor Leste trong hiệp một. Trước đối thủ bị đánh giá yếu nhất bảng, đội chủ nhà phải chờ tới sát giờ nghỉ mới ghi bàn mở tỷ số.

Trong hiệp 2, U22 ghi thêm 5 bàn. U22 Timor Leste cũng gây bất ngờ khi chọc thủng lưới đội bóng xứ chùa vàng 1 lần. U22 Thái Lan thắng 6-1 và tạm đứng đầu bảng A.

Sau trận đấu, huấn luyện viên Thawatchai - từng thi đấu cho câu lạc bộ Đồng Nai ở giải Hạng Nhất - thừa nhận U22 Thái Lan thắng vất vả dù tỷ số cách biệt lớn. Ở vòng bảng môn bóng đá nam, đội chủ nhà còn 1 trận gặp U22 Singapore ở lượt cuối.

Tuy nhiên, các cầu thủ của U22 Thái Lan không được nghỉ ngơi giữa 2 trận đấu ở SEA Games 33. Nhiều thành viên của đội chủ nhà phải trở về câu lạc bộ chủ quản do Thai League không dừng trong giai đoạn SEA Games 33 diễn ra tại Thái Lan.

Tại SEA Games 33, Thái Lan đặt mục tiêu giành đủ 4 huy chương vàng môn bóng đá (bóng đá nam, nữ và futsal nam, nữ). Đội chủ nhà nằm ở bảng đấu không khó khi 2 đối thủ là U22 Timor Leste và U22 Singapore đều không mạnh.