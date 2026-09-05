Thẳng tiến giải châu Á, tuyển Việt Nam chiến thắng trên đất Trung Quốc

ĐT nữ Việt Nam có khởi đầu thuận lợi trong chuyến tập huấn tại Tô Châu (Trung Quốc) khi vượt qua CLB nữ Jiangsu với tỷ số 1-0, qua đó tiếp tục hoàn thiện chuẩn bị cho ASIAD 2026.

Chiều 5/9, ĐT nữ Việt Nam bước vào trận giao hữu với CLB nữ Jiangsu trong khuôn khổ chuyến tập huấn tại Tô Châu. Đây là một trong những màn kiểm tra quan trọng của thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc trước thềm ASIAD 2026.

HLV Hoàng Văn Phúc chủ động duy trì bộ khung đội hình trong 60 phút đầu tiên nhằm đánh giá khả năng vận hành chiến thuật cũng như sự phối hợp giữa các tuyến. Sau đó, ban huấn luyện lần lượt đưa vào sân nhiều nhân tố khác để thử nghiệm.

ĐT nữ Việt Nam nhập cuộc khá chủ động và nhanh chóng tạo ra lợi thế. Phút 14, Hải Yến tận dụng cơ hội để ghi bàn mở tỷ số, giúp đội bóng áo đỏ vươn lên dẫn 1-0. Bàn thắng của Hải Yến cũng là pha lập công duy nhất trong trận đấu. Quãng thời gian còn lại của hiệp một diễn ra tương đối cân bằng khi hai đội đều duy trì được sự chắc chắn trong lối chơi.

ĐT nữ Việt Nam tổ chức đội hình hợp lý, giữ cự ly giữa các tuyến và ưu tiên sự an toàn bên phần sân nhà. Bên cạnh đó, các học trò của HLV Hoàng Văn Phúc cũng chủ động chờ đợi thời cơ để thực hiện những tình huống chuyển trạng thái.

Sau giờ nghỉ, ban huấn luyện ĐT nữ Việt Nam bắt đầu tiến hành nhiều điều chỉnh về nhân sự. Trong khoảng thời gian từ phút 61 đến 87, Thu Phương, Trúc Hương, Vũ Thị Hoa, Ngọc Minh Chuyên, Hoàng Loan, Tuyết Ngân, Lưu Hoàng Vân, Vũ Minh Hoa, Nhật Lan và Thúy Hằng lần lượt được trao cơ hội thi đấu.

Những thay đổi này giúp ban huấn luyện có thêm cơ sở đánh giá các phương án nhân sự trong quá trình chuẩn bị cho ASIAD 2026. Dù xáo trộn đội hình, ĐT nữ Việt Nam vẫn duy trì được sự chắc chắn trong những phút cuối và không để CLB nữ Jiangsu tìm được bàn gỡ. Chung cuộc, ĐT nữ Việt Nam giành chiến thắng 1-0 trước CLB nữ Jiangsu nhờ pha lập công của Hải Yến.

Sau trận đấu, HLV trưởng CLB nữ Jiangsu Miguel Santos đánh giá cao màn trình diễn của ĐT nữ Việt Nam. Nhà cầm quân này đặc biệt ấn tượng với khả năng tổ chức phòng ngự và cách đội bóng của HLV Hoàng Văn Phúc chuyển đổi trạng thái.

HLV Miguel Santos nhận định ĐT nữ Việt Nam sở hữu tiềm năng tốt, đồng thời cho rằng các ý tưởng chiến thuật được ban huấn luyện triển khai hiệu quả trong trận đấu.

Bên cạnh những lời khen, HLV Miguel Santos cũng chỉ ra một số khía cạnh mà ĐT nữ Việt Nam có thể tiếp tục cải thiện. Theo ông, đội bóng cần nâng cao khả năng tổ chức tấn công, đặc biệt ở khả năng kiểm soát bóng và khai thác khoảng trống để tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn hơn.

Chiến thắng trước CLB nữ Jiangsu mang đến tín hiệu tích cực cho ĐT nữ Việt Nam trong quá trình chuẩn bị cho ASIAD 2026. Sau trận đấu này, thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc sẽ tiếp tục có thêm một thử thách đáng chú ý.

Theo kế hoạch, ngày 9/9, ĐT nữ Việt Nam sẽ gặp đội tuyển nữ Trung Quốc trong một trận giao hữu tại Tô Châu. Đây được xem là bài kiểm tra chất lượng tiếp theo đối với đội bóng của HLV Hoàng Văn Phúc trước khi bước vào ASIAD 2026.