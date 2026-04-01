Thắng thuyết phục Malaysia, tuyển Việt Nam nhận lời khen tinh tế từ FIFA

Fanpage chính thức của FIFA đã đăng tải hình ảnh các cầu thủ Việt Nam ăn mừng trong trận đấu với Malaysia cùng lời khen: "Vừa Mạnh, vừa Son lại vừa Hên!".

Bài đăng này nhanh chóng nhận được nhiều sự yêu thích từ người hâm mộ Việt Nam. FIFA đã lựa chọn hình ảnh đội trưởng Duy Mạnh ăn mừng cùng 2 chân sút nhập tịch Nguyễn Xuân Son và Đỗ Hoàng Hên. Thú vị hơn, cả 3 đều đã ghi dấu trực tiếp vào các bàn thắng trước Malaysia. Duy Mạnh mở tỉ số, Xuân Son lập cú đúp, Hoàng Hên có pha kiến tạo cho Xuân Son.

Hình ảnh từ fanpage chính thức của FIFA

Bên cạnh bài đăng này, FIFA cũng báo tin vui cho đội tuyển Việt Nam sau chiến thắng 3-1 trước Malaysia. Với những điểm số thu được, đoàn quân áo đỏ đã vươn lên hạng 99 thế giới. Đây là lần đầu tiên tuyển Việt Nam trở lại top 100 kể từ đầu năm 2024.

Trong năm 2026, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ còn 2 giải đấu quan trọng khác là AFF Cup (diễn ra trong 2 tháng 7 và 8) và FIFA ASEAN Cup (diễn ra trong 2 tháng 9 và 10). AFF Cup đã có truyền thống 30 năm trong khi FIFA ASEAN Cup vừa mới được công bố sau cuộc làm việc giữa LĐBĐ Đông Nam Á và FIFA.