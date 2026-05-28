Thắng Rayo Vallecano 1-0, Crystal Palace vô địch Conference League

Crystal Palace vô địch Conference League sau chiến thắng 1-0 trước Rayo Vallecano trong trận chung kết diễn ra sáng 28/5 trên sân vận động Red Bull Arena (Leipzig, Đức). Jean-Philippe Mateta ghi bàn duy nhất ở đầu hiệp hai, mang về chiếc cúp châu Âu thứ hai cho bóng đá Anh (sau khi Aston Villa vô địch Europa League ).

Crystal Palace không kiểm soát bóng nhiều hơn, nhưng tạo ra khác biệt ở chất lượng cơ hội. Rayo Vallecano cầm bóng 58% cả trận, nhỉnh hơn hẳn đối thủ. Tuy nhiên, Crystal Palace mới là đội có nhiều cơ hội rõ ràng hơn với chỉ số bàn thắng kỳ vọng 2,57, vượt xa con số 0,53 của Rayo. Đội bóng Anh cũng có 4 cơ hội nguy hiểm, trong khi Rayo chỉ có 1.

Khoảnh khắc Mateta ghi bàn giúp Crystal Palace thắng Rayo Vallecano 1-0. (Ảnh: Reuters)

Hiệp một diễn ra trong thế trận chặt chẽ. Rayo Vallecano chủ động cầm bóng, nhưng những pha triển khai của đội bóng Tây Ban Nha chưa đủ sắc bén để xuyên thủng hàng thủ Crystal Palace. Ngược lại, Crystal Palace không tấn công dồn dập nhưng có những pha lên bóng trực diện hơn. Họ tạo ra 4 cú sút trong hiệp một, có thời điểm khiến khung thành của thủ môn Augusto Batalla chao đảo, nhưng chưa thể ghi bàn.

Bước ngoặt đến ngay đầu hiệp hai. Phút 51, Adam Wharton tung cú sút nguy hiểm từ rìa vòng cấm khiến thủ môn Batalla phải vất vả cản phá. Bóng bật ra đúng vị trí của Jean-Philippe Mateta và tiền đạo Crystal Palace dứt điểm cận thành, mở tỷ số trận đấu.

Crystal Palace vô địch Conference League. (Ảnh: Reuters)

Bàn thắng giúp Crystal Palace đưa trận đấu về thế thuận lợi. Họ không cần giữ bóng nhiều nhưng vẫn tạo ra những cơ hội tốt hơn trong hiệp hai. Đội bóng Anh chỉ cầm bóng 39% sau giờ nghỉ, nhưng có 3 cú sút trúng đích và 3 cơ hội nguy hiểm. Trong khi đó, Rayo Vallecano cầm bóng tới 61% nhưng phần lớn các pha dứt điểm không đủ chính xác.

Rayo Vallecano dồn sức tấn công trong khoảng cuối trận. Đội bóng Tây Ban Nha có vài cơ hội để gỡ hòa, đáng chú ý là các tình huống của Florian Lejeune và Alemao, nhưng đều không tận dụng thành công. Crystal Palace bảo vệ được lợi thế mong manh và khép lại trận chung kết bằng chiến thắng 1-0.

Crystal Palace giành chức vô địch Conference League. Như vậy, 2 trong 3 chiếc cúp châu Âu mùa giải này thuộc về các câu lạc bộ Anh (Crystal Palace và Aston Villa). Bóng đá Anh có cơ hội thâu tóm trọn vẹn các danh hiệu châu Âu khi Arsenal thi đấu trận chung kết UEFA Champions League với Paris Saint-Germain tối 30/5.

Crystal Palace 1 0 Rayo Vallecano Mateta 51'

