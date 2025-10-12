Thắng nhàn nhã Georgia, Tây Ban Nha tăng tốc giành vé World Cup

Tây Ban Nha tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng tại vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu khi đánh bại Georgia 2-0 trên sân nhà, qua đó kéo dài chuỗi bất bại ở các giải đấu chính thức lên con số 28 và chỉ còn cách kỷ lục của chính họ một trận nữa.



Pedri dẫn dắt lối chơi tuyển Tây Ban Nha

Trước đối thủ đang tiến bộ nhanh chóng dưới thời HLV Willy Sagnol, "La Roja" vẫn nhập cuộc với thế trận chủ động quen thuộc. Sau vài tình huống tranh cãi, trong đó có pha ngã trong vòng cấm của Ferran Torres bị VAR từ chối phạt đền, đội chủ nhà cũng tìm được bàn mở tỉ số ở phút 24. Từ đường chuyền bổng tinh tế của Pedri, trung vệ Robin Le Normand đánh đầu trả ngược để Yéremy Pino đệm bóng cận thành tung lưới thủ môn Giorgi Mamardashvili.

Yéremy Pino đệm bóng cận thành, mở tỉ số trận đấu

Chưa đầy 5 phút sau, Tây Ban Nha được hưởng phạt đền khi chính Mamardashvili phạm lỗi với Ferran Torres. Tuy nhiên, thủ thành của Liverpool đã xuất sắc sửa sai bằng pha cản phá cú sút của tiền đạo đang khoác áo Barcelona, ngăn Torres cân bằng thành tích ghi bàn của huyền thoại Alfredo Di Stefano và Sergio Ramos.

Mikel Oyarzabal nhân đôi cách biệt cho Tây Ban Nha bằng siêu phẩm đá phạt

Đội bóng của HLV Luis de la Fuente tiếp tục làm chủ hoàn toàn thế trận trong hiệp hai. Pedro Porro và Mikel Oyarzabal liên tục khuấy đảo hàng thủ Georgia, buộc Mamardashvili phải trổ tài hết lần này đến lần khác.

Dẫu vậy, nỗ lực của thủ thành 24 tuổi cũng không đủ giúp đội khách tránh bàn thua thứ hai. Phút 64, Mikel Oyarzabal sút phạt đẹp mắt, bóng đi căng và hiểm khiến Mamardashvili chỉ biết đứng nhìn.

Tây Ban Nha khởi đầu với ba trận toàn thắng

Georgia phải đến phút 78 mới tung ra cú dứt điểm đầu tiên của trận đấu, nhưng không đủ làm khó thủ thành Unai Simon. Tây Ban Nha chơi thong dong trong phần còn lại của trận đấu, bảo toàn chiến thắng 2-0 và duy trì thành tích toàn thắng sau 5 lượt đấu tại vòng loại.

Thầy trò HLV De la Fuente mạnh mẽ tiến bước ở vòng loại World Cup

Với màn trình diễn thuyết phục và lối chơi kiểm soát chặt chẽ, Tây Ban N ha tiếp tục khẳng định vị thế ứng viên hàng đầu của bảng đấu với 3 trận toàn thắng, nối dài chuỗi trận bất bại ở các giải đấu chính thức lên con số 28. Pedro Porro, người góp công lớn ở cả hai bàn thắng, được bầu chọn là "Cầu thủ xuất sắc nhất trận".