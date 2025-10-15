Thắng nghiền ép Latvia, tuyển Anh giành vé châu Âu đầu tiên dự World Cup 2026

Tuyển Anh đã hoàn tất sớm chiến dịch vòng loại World Cup 2026 bằng chiến thắng 5-0 trên sân Daugava ở Riga (Latvia), qua đó chính thức giành vé dự vòng chung kết tại Bắc Mỹ với thành tích toàn thắng sau 6 trận.



Anthony Gordon đưa tuyển Anh vượt lên ở Riga

HLV Thomas Tuchel chỉ thực hiện hai sự thay đổi so với trận giao hữu thắng Xứ Wales cách đây ít ngày, trong đó đáng chú ý là sự trở lại của đội trưởng Harry Kane còn tài năng trẻ Myles Lewis-Skelly cũng được trao suất đá chính.

Đội khách sớm thể hiện quyết tâm khi Harry Kane có pha dứt điểm tung lưới Latvia ngay phút đầu nhưng bị bắt việt vị.

Tiền đạo của Bayern Munich sau đó tiếp tục bỏ lỡ cơ hội mười mươi từ đường chuyền dọn cỗ của Anthony Gordon.

Harry Kane lập cú đúp ngay trong hiệp một

Sức ép dồn dập của "Tam sư" sớm mang lại hiệu quả ở phút 26. John Stones phất bóng dài chính xác để Anthony Gordon bứt tốc, ngoặt bóng vào trung lộ rồi sút căng hạ thủ môn Zviedris, mở tỉ số cho đội khách.

Tuyển Anh tiếp tục áp đảo và khép lại hiệp một hoàn hảo với tỉ số 3-0, trong đó, thủ quân Harry Kane có cú sút chân trái tuyệt đẹp ghi bàn ở phút 44 và là người thực hiện thành công quả phạt đền ở phút bù giờ.

Hậu vệ Andrejs Cigaņiks và pha đá phản lưới nhà

Latvia chỉ có một cơ hội đáng chú ý đầu hiệp hai, nhưng Ezri Konsa kịp thời cản phá pha thoát xuống nguy hiểm của Gutkovskis. Sau đó, "Tam sư" nâng tỉ số lên 4-0 nhờ pha phản lưới của hậu vệ Andrejs Cigaņiks sau pha căng ngang khó chịu của Djed Spence.

Những nỗ lực muộn màng của đội chủ nhà không thể cứu vãn cục diện, trước khi cầu thủ vào thay người Eberechi Eze ấn định chiến thắng 5-0 cho tuyển Anh bằng cú dứt điểm khéo léo phút 86.

Eberechi Eze ấn định chiến thắng 5-0 cho tuyển Anh

Vòng loại còn đến hai lượt đấu và tuyển Anh của HLV Tuchel với thành tích toàn thắng 6 trận, ghi 18 bàn và chưa để thủng lưới lần nào đã hoàn thành chiến dịch sớm. Đây là lần thứ tám liên tiếp "Tam sư" góp mặt ở vòng chung kết World Cup.

Hình ảnh được trông chờ nơi tuyển Anh sau 1 năm nữa

Tuy nhiên, thử thách thực sự với Tuchel và các học trò vẫn còn ở phía trước — khi người hâm mộ chờ xem liệu nhà cầm quân người Đức có thể giúp tuyển Anh chấm dứt cơn khát danh hiệu kéo dài gần 60 năm kể từ chức vô địch thế giới 1966 hay không.