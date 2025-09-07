Thắng nghẹt thở, U23 Việt Nam vẫn có thể bị loại sớm trong trường hợp nào?

Phải rất vất vả, U23 Việt Nam mới giành chiến thắng tối thiểu trước Singapore 1-0 ở lượt trận thứ hai bảng C vòng loại U23 châu Á 2026.

Chiến thắng này mở toang cánh cửa đi tiếp cho U23 Việt Nam. Hiện sau 2 lượt trận, thầy trò HLV Kim Sang-sik vẫn toàn thắng, có 6 điểm cùng hiệu số bàn thắng bại +3, xếp trên Yemen (6 điểm, hiệu số +2).

U23 Việt Nam hoàn toàn nắm quyền tự quyết trước khi chạm trán Yemen. Chỉ cần hoà, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ chắc chắn bảo toàn ngôi nhất bảng, đồng nghĩa với việc chính thức giành vé vào VCK giải U23 châu Á 2026. Đây là mục tiêu trong tầm tay với thầy trò HLV Kim Sang-sik, bởi Yemen không phải đối thủ quá mạnh trong khi chúng ta còn có thêm ưu thế sân nhà.

Chỉ cần hoà Yemen là U23 Việt Nam sẽ chính thức đi tiếp.

Tuy nhiên, trong trường hợp nếu thất bại trước Yemen, U23 Việt Nam vẫn còn cơ hội giành vé vớt đi tiếp với tư cách 1 trong 4 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất. Tất nhiên, U23 Việt Nam phải thua sát nút Yemen và U23 Việt Nam cũng sẽ phải chờ tất cả các bảng đấu kết thúc mới biết được số phận của mình. Lúc này, xác suất bị loại vẫn là tương đối cao do vòng loại có tới 11 bảng đấu, tính cạnh tranh để lọt vào top 4 đội nhì có thành tích tốt nhất cũng là rất khốc liệt.

Còn trong trường hợp để thua cách biệt trước Yemen, cánh cửa sẽ khép lại với Đình Bắc cùng các đồng đội.

Hiện tại thì Yemen đang xếp thứ 4 trong danh sách các đội nhì có thành tích tốt nhất. Tuy nhiên khi kết thúc lượt đấu cuối, bản danh sách này chắc chắn sẽ có sự xáo trộn rất lớn.

Danh sách các đội nhì có thành tích tốt nhất.

Với U23 Việt Nam, chắc chắn HLV Kim Sang-sik sẽ đặt ra mục tiêu giành chiến thắng thay vì “cầu hoà” trước Yemen ở lượt cuối. Vấn đề lớn nhất với U23 Việt Nam lúc này vẫn là khả năng tận dụng cơ hội. Chỉ cần chơi đúng sức và cải thiện một chút về khâu ghi bàn so với lượt trận Singapore tối qua, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ đi tiếp với thành tích toàn thắng.



