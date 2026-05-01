Thắng nghẹt thở Phong Phú Hà Nam, Thái Nguyên T&T đoạt hạng Ba Cúp Quốc gia 2026

Thái Nguyên T&T đã khép lại hành trình tại Giải bóng đá nữ Cúp Quốc gia 2026 bằng chiến thắng quan trọng trước Phong Phú Hà Nam ở trận tranh hạng Ba diễn ra chiều 27/5 trên sân Thái Nguyên.

Sau thất bại đầy tiếc nuối trước Hà Nội I ở bán kết trên loạt sút luân lưu, đội bóng xứ chè bước vào trận đấu với quyết tâm lớn nhằm giành tấm huy chương đồng an ủi. Trong khi đó, Phong Phú Hà Nam cũng muốn kết thúc giải đấu bằng một chiến thắng để khẳng định vị thế của mình ở bóng đá nữ Việt Nam.

Thái Nguyên T&T (áo xanh) chiến thắng 1-0 trước Phong Phú Hà Nam.

Hai đội nhập cuộc khá thận trọng khi đều hiểu rằng chỉ một sai lầm nhỏ cũng có thể khiến trận đấu trôi khỏi tầm kiểm soát. Thái Nguyên T&T là đội tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm hơn nhờ khả năng kiểm soát tuyến giữa cùng sự cơ động của các cầu thủ tấn công.

Bước ngoặt của trận đấu đến sau một tình huống tận dụng cơ hội tốt của đội chủ nhà. Phút 49, Bích Thùy đi bóng kĩ thuật vượt qua 3 cầu thủ đối phương trước khi có đường chuyền để Ngọc Minh Chuyên dứt điểm chuẩn xác mở tỉ số trận đấu cho Thái Nguyên T&T.

Bàn thắng duy nhất giúp Thái Nguyên T&T vượt lên và duy trì lợi thế cho tới hết trận, bất chấp những nỗ lực dồn ép ở quãng thời gian cuối của Phong Phú Hà Nam.

Thái Nguyên T&T đã có một giải đấu ấn tượng.

Tấm huy chương đồng là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực của Thái Nguyên T&T tại giải năm nay. Đội bóng này từng gây ấn tượng mạnh ở vòng bảng khi giành ngôi nhất bảng A nhờ hiệu số vượt trội trước Phong Phú Hà Nam.

Trong suốt giải đấu, Thái Nguyên T&T cho thấy sức mạnh đáng gờm với hàng công hiệu quả. Ở trận ra quân, họ từng tạo nên chiến thắng đậm 8-0 trước Hà Nội II, màn trình diễn cho thấy tham vọng lớn của đội bóng này tại Cúp Quốc gia năm nay.

Dù không thể góp mặt ở trận chung kết, việc giành hạng Ba vẫn được xem là thành quả tích cực với Thái Nguyên T&T trong bối cảnh giải đấu năm nay có sự cạnh tranh quyết liệt từ các ứng viên mạnh như TP.HCM hay Hà Nội I.

Theo lịch, trận chung kết Giải bóng đá nữ Cúp Quốc gia 2026 diễn ra vào tối cùng ngày giữa TP.HCM và Hà Nội I trên sân Thái Nguyên.