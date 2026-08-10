Thắng liền 3 đối thủ Trung Quốc, đội bóng Việt Nam sáng cửa vào chung kết giải quốc tế

Đội bóng Việt Nam đang sở hữu chuỗi thành tích ấn tượng tại giải quốc tế.

Lượt trận ba giải bóng đá trẻ quốc tế Phoenix Cup 2026 tại Trung Quốc, U15 PVF (Việt Nam) có thêm một chiến thắng thuyết phục. Đối đầu với U15 Rende (Trung Quốc), U15 PVF đã duy trì được thế trận chủ động và tạo ra sức ép liên tục về phía khung thành đối phương. Lần lượt Minh Hải và Văn Duy lập công giúp đại diện của Việt Nam thắng chung cuộc 2-0.

U15 PVF đã thắng 3 trận liên tiếp tại Phoenix Cup 2026

Như vậy, U15 PVF đã toàn thắng cả 3 lượt trận đầu tiên vòng bảng Phoenix Cup 2026 trước 3 đội bóng Trung Quốc. Sau 3 lượt trận, thầy trò HLV Hoàng Thọ có 9 điểm, ghi được 17 bàn thắng và mới chỉ nhận 2 bàn thua. Thành tích này giúp U15 PVF sáng cửa lọt vào trận chung kết giải đấu. Ở lượt cuối vòng bảng diễn ra ngày 11/8, U15 PVF sẽ so tài với Mamingyu Champions Studio Red.

Phoenix Cup 2026 là giải đấu quy tụ các đội bóng U15 từ những học viện bóng đá trẻ nổi tiếng ở Việt Nam, Trung Quốc và Hong Kong (Trung Quốc). 10 đội bóng được chia làm 2 bảng. 2 đội nhất bảng thi đấu trận chung kết tranh ngôi vô địch.