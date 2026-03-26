Thắng kịch tính, “hàng xóm” của tuyển Việt Nam vẫn bị loại khỏi Asian Cup

Chiều 36/3, tuyển Myanmar có trận đấu lượt áp chót tại bảng E vòng loại Asian Cup 2027 trên sân của Afghanistan.

Theo thống kê trong suốt trận đấu, đại diện của khu vực Đông Nam Á kiểm soát bóng 56% trong hiệp một và 59% trong hiệp 2, tung ra 9 pha dứt điểm trong đó có 3 trúng đích, đều nhỉnh hơn so với đội chủ nhà.

Nhập cuộc không thật sự tốt, tuyển Mynamr để Afghanistan ghi bàn mở tỷ số ngay từ phút thứ 10. Tuy nhiên sau khi bị thủng lưới, đại diện của Đông Nam Á lại thi đấu tốt hơn. Họ liên tục dâng cao tấn công và nỗ lực của toàn đội cũng được đền đáp bằng những bàn thắng.

Sau khá nhiều cú sút, tuyển Myanmar đã ghi bàn quân bình tỷ số ở phút 45+1 sau pha dứt điểm của Than Paing.

Sang hiệp hai, tuyển Myanmar vẫn miệt mài tấn công và họ có được thành quả là bàn thắng ấn định chiến thắng 2-1, được Hein Khun Kyaw Zin ghi ở phút 73.

Tuyển Myanmar có trận đấu đáng khen.

Về cơ bản, việc giành chiến thắng ngay sân khách là thành tích đáng khen của tuyển Myanmar. Tuy nhiên, kết quả này không thể giúp Myanmar níu kéo cơ hội đi tiếp, bơi họ vẫn chỉ có 9 điểm sau 5 lượt trận, trong khi tuyển Syria đã chính thức đoạt vé đi tiếp khi sở hữu 15 điểm.

Vào ngày 31/3, tuyển Myanmar sẽ có lượt trận cuối cùng tại vòng loại Asian Cup 2027 gặp Pakistan. Dù đã chính thức bị loại nhưng tuyển Myanmar vẫn sẽ hướng tới kết quả tốt nhất để có thể cải thiện thứ hạng trên BXH FIFA.



