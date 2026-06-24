Thắng kịch tính, Croatia mở toang cánh cửa đi tiếp ở World Cup

Chiến thắng vất vả trước Panama giúp Croatia nắm cơ hội tiến vào vòng knock-out tại World Cup 2026.

Sau trận đại bại trước tuyển Anh, Croatia buộc phải hướng tới một chiến thắng trước Panama ở lượt trận thứ hai bảng L để nuôi hy vọng đi tiếp tại World Cup 2026.

Trước trận, Croatia được đánh giá cao hơn một bậc so với Panama. Ngay cả “siêu máy tính” của Opta cũng dự đoán đội quân của HLV Zlatko Dalic có tới 62% cơ hội giành chiến thắng còn Panama chỉ là 15,7%.

Dù vậy, Croatia vẫn gặp rất nhiều khó khăn trước sự kháng cự của Panama. Thống kê cho thấy, dù kiểm soát bóng 59% so với 41%, song đội bóng từ châu Âu cũng chỉ thực hiện được 6 pha dứt điểm trong suốt trận đấu, còn Panama không kém cạnh là bao với 6 pha dứt điểm, 2 trúng đích.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Croatia đã chủ động dâng cao đội hình tấn công, dồn ép Panama. Đại diện từ châu Âu sớm tạo ra cơ hội và thủ quân Luka Modric có pha dứt điểm bằng đầu nhưng không gây ra quá nhiều khó khăn cho hệ thống phòng ngự của Panama.

Croatia gặp nhiều khó khăn trước Panama.

Bất chấp tuổi tác, Luka Modric vẫn cho thấy anh là hạt nhân trong các pha lên bóng của Croatia. Tiền vệ ở tuổi tứ tuần này liên tục di chuyển, nhồi bóng cho các vệ tinh xung quanh để phát động tấn công.

Tuy nhiên, Panama với đội hình thấp, thi đấu chặt chẽ cùng với khả năng phản công khá nguy hiểm, đã gây ra rất nhiều khó khăn cho Croatia. Sự lợi hại của Panama được thể hiện ở tình huống giữa hiệp 1, khi họ đưa bóng dội xà ngang khung thành Croatia. Từ pha lên bóng sắc bén bên cánh phải, Jose Luis Rodriguez đón đường tạt của đồng đội rồi tung cú đánh đầu nhưng đáng tiếc là bóng dội xà ngang thay vì bay vào lưới.

Khoảng nửa sau hiệp 1, Panama thậm chí chơi nhỉnh hơn đôi chút so với Croatia. Đại diện của châu Mỹ thực hiện những miếng đánh biên, tạo ra sức ép khá lớn cho hàng phòng ngự của Croatia.

Tuy nhiên, bước ngoặt của trận đấu đã xảy ra ở phút 54 khi Croatia trong thế bế tắc đã bất ngờ vượt lên. Xuất phát từ một pha tấn công biên, bóng được Marco Pasalic căng ngang thuận lợi để Ante Budimir người vừa vào sân thay người ở đầu hiệp 2 ghi bàn thắng mở tỉ số trận đấu.

Bàn thắng như giải toả áp lực cho các cầu thủ áo ca-rô. Chỉ vài phút sau bàn mở tỷ số, Croatia lại khiến hàng phòng ngự của đối thủ chao đảo. Luka Modric có đường chuyền phản công rất hay để Marco Pasalic bứt tốc xâm nhập vòng cấm và đối mặt với thủ môn đối phương, nhưng cầu thủ này lại dứt điểm ra ngoài khá vô duyên.

Về phía Panama, nếu để thua trận này, họ sẽ không còn cơ hội đi tiếp. Thế chân tường buộc đại diện châu Mỹ phải dồn lên ở những phút còn lại. Thời điểm giữa hiệp hai, Panama tạo ra sức ép lớn về phía khung thành Croatia. Song, thủ môn Dominik Livakovic đã thi đấu xuất sắc, liên tiếp cản phá thành công các pha dứt điểm của các cầu thủ Panama.

Những phút cuối trận diễn ra căng thẳng. Cả Panama lẫn Croatia đều có cơ hội để ghi bàn, song các cầu thủ lại thi nhau bỏ lỡ. Đây là lý do khiến trận đấu kết thúc mà không có thêm bàn thắng nào được ghi. Croatia bảo toàn chiến thắng vất vả với tỷ số chung cuộc 1-0.

Với kết quả nảy, Croatia mở ra cơ hội đi tiếp. Hiện họ tạm đứng thứ 3 bảng L và sẽ đá lượt trận cuối vòng bảng gặp Ghana. Trong trường hợp có điểm ở lượt cuối, Modric và đồng đội vẫn nắm cơ hội đi tiếp ở nhóm các đội thứ 3 có thành tích tốt nhất.

Ngược lại, Panama trở thành đội tiếp theo chính thức bị loại tại World Cup 2026 do vẫn trắng tay sau 2 lượt trận. Nếu không có bất ngờ xảy ra, khả năng cao họ sẽ lại phải nắm vai nạn nhân khi đối đầu tuyển Anh ở lượt cuối.

Tỷ số chung cuộc: Croatia 1-0 Panama.

Đội hình xuất phát:

Đội hình của Panama (trái) và Croatia.



