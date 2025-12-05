Thắng Indonesia 8-0, HLV Thái Lan lại khen ĐT Việt Nam: “Họ từng dự World Cup nên rất mạnh”

Ở lượt trận mở màn bảng A môn bóng đá nữ SEA Games 33, tuyển nữ Thái Lan đã thể hiện sự vượt trội khi thắng đậm Indonesia tới 8-0. Chiến thắng này giúp đội chủ nhà gần như chắc chắn sẽ đoạt tấm vé vào bán kết.

Sau trận đại thắng Indonesia, HLV Nuengrutai Srathongvian bên phía tuyển nữ Thái Lan đã nhắc tới tuyển nữ Việt Nam với lời khen ngợi. Tuy nhiên, bà cũng khẳng định quyết tâm sẽ dẫn đội nhà cạnh tranh ngôi hậu với đội quân của HLV Mai Đức Chung.

“Tuyển nữ Thái Lan đã 12 năm không thể vô địch SEA Games, nên lần này tấm HCV là mục tiêu lớn nhất của chúng tôi. Quan trọng là chúng tôi được chơi trên sân nhà, nên chúng tôi đang làm mọi thứ có thể, từ tập luyện cho đến chuẩn bị đội tuyển, vì chúng tôi muốn đạt được mục tiêu của mình. Đây là hy vọng của người hâm mộ bóng đá Thái Lan, cũng như toàn bộ các cầu thủ.

Về việc chúng ta sẽ gặp đội nào trong trận chung kết, tôi chưa thể nói trước. Các đội khác bao gồm Việt Nam, Philippines, Myanmar và cả Malaysia đều đang trong giai đoạn phát triển. Đặc biệt là tuyển Việt Nam, họ từng dự World Cup nên rất mạnh, bên cạnh đó còn cả Philippines. Vì vậy, chúng ta phải chuẩn bị tốt nhất có thể”.

HLV tuyển nữ Thái Lan tuyên bố sẵn sàng tranh chức vô địch cùng tuyển nữ Việt Nam.

HLV Nuengrutai Srathongvian cũng nói thêm về màn trình diễn của tuyển nữ Thái Lan trong trận thắng Indonesia:

“Kết quả hôm nay được đánh giá là phù hợp với mục tiêu của chúng tôi. Các cầu thủ đã nhận được sự động viên từ Khun Pang (Nualphan Lamsam, chủ tịch LĐBĐ Thái Lan), và còn được thưởng. Tôi phải cảm ơn tất cả mọi người. Các cầu thủ trẻ đã thể hiện rất tốt hôm nay. Mặc dù có một số thiếu sót, nhưng tôi tin rằng họ sẽ chỉ tiến bộ hơn nữa từ đây trở đi.".

Vị thuyền trưởng bên phía Thái Lan cũng nhắc lại quyết tâm giành chiến thắng ở những trận đấu sắp tới:

“SEA Games lần này, chúng tôi có đội hình đa dạng, tùy thuộc vào chiến thuật của mình. Giờ đây, chúng tôi phải lên kế hoạch cho các đối thủ tiếp theo. Với nhiều cầu thủ kỳ cựu trên sân, hôm nay tất cả các cầu thủ trẻ đã cho thấy kinh nghiệm của họ có thể giúp ích cho đội, đặc biệt là trong việc phát triển các cầu thủ trẻ. Kinh nghiệm cần có thời gian. Việc trở lại lần này đã giúp ích cho các cầu thủ trẻ theo nhiều cách, từ thái độ tập luyện đến việc xây dựng tinh thần và thúc đẩy tinh thần đồng đội”.

Ở môn bóng đá nữ, Thái Lan nằm cùng bảng với Indonesia và Singapore (sau khi đội thứ 4 là Campuchia đã rút lui). Trong khi đó, tuyển nữ Việt Nam nằm bảng B cùng Myanmar, Philippines và Malaysia. Trong ngày hôm nay (5/12), tuyển nữ Việt Nam sẽ có trận mở màn gặp Malaysia vào lúc 18h30.

Hiện ở đấu trường SEA Games, tuyển nữ Việt Nam vẫn đang nắm kỷ lục vô tiền khoáng hậu, đó là giành chức vô địch ở 4 kỳ đại hội liên tiếp gần nhất.