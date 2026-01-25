Thăng hoa trên sân cỏ, Đình Bắc khiến NHM thêm yêu vì hành động báo hiếu với bố mẹ

Ở tuổi 22, Nguyễn Đình Bắc không chỉ ghi dấu ấn mạnh mẽ trên sân cỏ mà còn khiến người hâm mộ xúc động bởi những việc làm đầy ý nghĩa dành cho gia đình. Theo bạn bè, người thân của tiền đạo sinh năm 2004, hiện khoác áo CLB Công An Hà Nội, anh mới mua ô tô tặng bố và xây nhà mới cho mẹ bằng chính những đồng tiền kiếm được từ bóng đá.

Sau những bước tiến rõ rệt trong sự nghiệp, đặc biệt là màn trình diễn ấn tượng tại VCK U23 châu Á 2026 cũng như trước đấy là SEA Games 33, Đình Bắc có tương lai tươi sáng hơn hẳn. Thay vì nghĩ đến việc hưởng thụ cá nhân, cầu thủ trẻ này lựa chọn dùng thành quả của mình để báo hiếu. Anh mua một chiếc xe ô tô làm quà cho bố, giúp việc đi lại của gia đình thuận tiện và an toàn hơn. Không dừng lại ở đó, Đình Bắc còn dành tiền để xây một căn nhà mới cho mẹ, ngay cạnh căn nhà cấp 4 cũ tại quê nhà Nghệ An – điều anh đã ấp ủ từ lâu.

Đình Bắc đã đạt được những thành tựu lớn khi còn rất trẻ, mới 22 tuổi. Sau khi trở về từ VCK U23 châu Á 2026, anh mới chạm tay vào 2 danh hiệu mình đoạt được trước đấy là QBB và Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm 2025. Trước đó khi Gala trao giải diễn ra, Đình Bắc vắng mặt do tập trung chuẩn bị thi đấu giải châu Á.

Trên sân cỏ, Đình Bắc là một trong những gương mặt nổi bật nhất của U23 Việt Nam tại giải châu Á vừa qua. Dù không có thể trạng tốt nhất, anh vẫn thi đấu bền bỉ, ghi 4 bàn thắng và đóng góp 2 kiến tạo, qua đó giành danh hiệu Vua phá lưới và góp công lớn giúp U23 Việt Nam đoạt huy chương đồng. Những màn trình diễn đó giúp anh tiếp tục được giới chuyên môn đánh giá cao và mở ra nhiều cơ hội phát triển trong tương lai.

Đình Bắc chăm lo cho gia đình khi bắt đầu có thu nhập ổn định hơn.

Không chỉ dừng lại ở việc chăm lo cho gia đình, Đình Bắc còn cho thấy tinh thần sẻ chia với cộng đồng. Sau khi nhận Quả bóng Bạc Việt Nam 2025 và danh hiệu Cầu thủ trẻ nam xuất sắc nhất năm, anh đã dành toàn bộ tiền thưởng 45 triệu đồng để ủng hộ Ban Vận động Cứu trợ Trung ương. Hành động này càng khiến hình ảnh của tiền đạo trẻ trở nên đẹp hơn trong mắt người hâm mộ.

Ở độ tuổi còn rất trẻ, Nguyễn Đình Bắc đang cho thấy sự trưởng thành không chỉ trong lối chơi mà cả trong suy nghĩ và cách sống. Những bàn thắng, danh hiệu là nền tảng cho sự nghiệp, nhưng chính sự hiếu thảo, giản dị và biết nghĩ cho gia đình, xã hội mới là điều giúp anh chiếm trọn tình cảm của công chúng.