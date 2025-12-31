Thăng hoa mọi giác quan tại chuỗi đại tiệc thể thao Tuborg Pickleball Cup Series 2025

Tuborg gia tăng độ hứng khởi cho vợt thủ bằng trải nghiệm "quẩy" có 1-0-2

Tuborg là thương hiệu bia quốc tế đến từ Đan Mạch, ra đời từ năm 1880, có mặt tại hơn 80 quốc gia và luôn đồng hành cùng giới trẻ trong những cuộc vui âm nhạc khắp thế giới. Với thiết kế nắp giật độc đáo và hương vị sảng khoái, Tuborg đại diện cho tinh thần "chơi phải tới", sống mở, trẻ trung và luôn bùng cháy trong mọi cuộc chơi.

Âm nhạc là "ngôn ngữ cuộc vui" mà Tuborg dùng để truyền cảm hứng đến giới trẻ, giúp họ mở lòng, xây dựng kết nối và tận hưởng những khoảnh khắc đáng nhớ cùng nhau. Vì vậy, xuyên suốt chuỗi giải đấu Tuborg Pickleball Cup Series 2025, âm nhạc luôn giữ vai trò "chất xúc tác" để thương hiệu dẫn dắt cuộc vui "chơi phải tới" trọn vẹn nhất cho giới trẻ.

Hợp tác cùng Liên đoàn Quần vợt – Pickleball TP.HCM, giải đấu mang đến sân chơi đầy trẻ trung và sành điệu cho các vợt thủ không chuyên "so kè" trình độ cùng những đối thủ ngang tài – ngang sức và rinh về những phần thưởng hấp dẫn sau mỗi vòng loại, với tổng giá trị giải thưởng lên đến 1,5 tỷ đồng trong toàn mùa giải.

Những cú tung vợt mãn nhãn là "đặc sản" không thể thiếu của các dân chơi thể thao mỗi cuối tuần tại Tuborg Pickleball Cup Series 2025.

Trong suốt thời gian thi đấu, bia Tuborg mát lạnh luôn được sẵn sàng phục vụ để giữ "lửa nhiệt" cho người chơi.

Ngay khi trận đấu kết thúc, không khí lập tức chuyển sang "chế độ" tiệc tùng đầy hứng khởi – kết hợp giữa âm nhạc và ẩm thực – tạo cơ hội các đối thủ trên sân "hòa giải" và cùng nhau "quẩy" hết mình sau trận đấu.

Bữa tiệc sau trận đấu là "chất keo" kết nối mọi người chơi.

Vừa bùng nổ vị giác với đồ ăn nhẹ hấp dẫn và vị bia đậm đà, giới trẻ vừa thỏa sức "quẩy" hết nấc trong set "nhạc sống" chất lừ, được DJ của Tuborg trình diễn ngay tại chỗ.

Tuborg gây sốt khi "chơi lớn", đưa DJ đến tận sân đấu để chiêu đãi giới trẻ.

Tuborg còn tung các phần quà bất ngờ để bất kỳ người chơi nào cũng có thể rinh quà về nhà.

Đêm hội chung kết Tuborg Pickleball FINAL Championship sẵn sàng khuynh đảo giới trẻ TP.HCM

Tháng 1/2026, các tay vợt không chuyên xuất sắc nhất sẽ hội tụ tại TP.HCM trong trận chung kết Tuborg Pickleball FINAL Championship, hứa hẹn mang lại cho giới trẻ đại tiệc thể thao – âm nhạc với quy mô và giải thưởng hoành tráng hơn gấp nhiều lần.

Các vận động viên càng thêm khí thế bứt tốc khi nhận loạt giải thưởng ở từng vòng loại.

Bên cạnh những màn tranh tài nghẹt thở, giới trẻ còn được "cháy" hết nấc trong đêm chung kết Tuborg Pickleball FINAL Championship với sân khấu quy tụ loạt nghệ sĩ đình đám, kết hợp cùng hệ thống âm thanh – ánh sáng sống động và nhiều hoạt động tương tác sôi nổi.

"Lên kèo" tranh tài pickleball để có dịp hội ngộ rapper B Ray – đại sứ thương hiệu Tuborg – tại Tuborg Pickleball FINAL Championship.

Liệu ai sẽ là những vợt thủ "chiến" nhất vòng loại tháng 12 này? Hãy tham gia ngay để không bỏ lỡ cơ hội "bung xõa" mỗi cuối tuần và rinh về những phần thưởng giá trị từ Tuborg!