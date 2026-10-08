Thắng hiểm cường địch, "đại gia" bóng đá Việt Nam tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng

TP.HCM I tiếp tục giữ vững ngôi đầu Giải bóng đá nữ VĐQG – Cúp Thái Sơn Bắc 2026 sau khi vượt qua Than KSVN với tỷ số 1-0 trong trận đấu thuộc lượt 11.

Thu Xuân gieo sầu đội bóng cũ

Trên sân nhà, TP.HCM I bước vào cuộc đối đầu Than KSVN với mục tiêu giành trọn 3 điểm để bảo vệ vị trí dẫn đầu. Dù được đánh giá cao hơn, đội bóng của HLV Đoàn Thị Kim Chi không có một trận đấu dễ dàng khi Than KSVN chủ động chơi chắc chắn, tổ chức phòng ngự kín kẽ và sẵn sàng gây khó khăn cho nhà đương kim vô địch.

Trong hiệp 1, TP.HCM I là đội kiểm soát bóng và chủ động triển khai tấn công. Những đường lên bóng của đội chủ nhà liên tục hướng về phía khung thành Than KSVN. Tuy nhiên, trước hàng phòng ngự được tổ chức tốt của đội khách, các chân sút TP.HCM I không thể tạo ra sự khác biệt.

Than KSVN cũng cho thấy sự khó chịu trong cách tiếp cận trận đấu. Đội khách kiên trì với hệ thống phòng ngự chặt chẽ, hạn chế tối đa khoảng trống dành cho các cầu thủ tấn công của TP.HCM I. 45 phút đầu tiên vì thế khép lại mà không có bàn thắng.

Sau giờ nghỉ, TP.HCM I tiếp tục gia tăng sức ép và đẩy cao đội hình. Những nỗ lực của đội chủ nhà cuối cùng cũng được đền đáp ở phút 65.

Trần Thị Thu Xuân xuất hiện đúng lúc để ghi bàn mở tỷ số, giúp TP.HCM I vươn lên dẫn trước 1-0. Đáng chú ý, Thu Xuân từng khoác áo Than KSVN, vì vậy bàn thắng vào lưới đội bóng cũ càng trở nên đặc biệt.

Bị dẫn bàn, Than KSVN buộc phải đẩy cao đội hình trong những phút cuối trận nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Tuy nhiên, TP.HCM I vẫn duy trì được sự chắc chắn cần thiết để bảo toàn lợi thế.

Chung cuộc, TP.HCM I giành chiến thắng tối thiểu 1-0 và có thêm 3 điểm quan trọng trong cuộc đua bảo vệ ngôi đầu.

Hải Yến lập cú đúp, Hà Nội I chia điểm

Ở trận đấu đáng chú ý khác, Hà Nội I có chuyến làm khách trên sân của Phong Phú Hà Nam. Đội bóng Thủ đô bất ngờ phải nhận bàn thua ngay phút thứ 3.

Từ một tình huống tấn công của đội chủ nhà, Nguyễn Thị Thương vô tình đưa bóng về lưới nhà, giúp Phong Phú Hà Nam sớm vươn lên dẫn trước.

Bàn thua sớm không khiến Hà Nội I đánh mất thế trận. Đội bóng Thủ đô nhanh chóng tổ chức lại đội hình, gia tăng sức ép và tìm được bàn gỡ ở phút 30. Đội trưởng Phạm Hải Yến là người lập công, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát. Trong những phút còn lại của hiệp 1, hai đội chơi giằng co nhưng không có thêm bàn thắng.

Ngay đầu hiệp 2, Phong Phú Hà Nam một lần nữa tạo ra lợi thế. Phút 47, Đào Thị Ngân ghi bàn giúp đội chủ nhà vượt lên dẫn 2-1.

Không chấp nhận thất bại, Hà Nội I tiếp tục đẩy cao đội hình. Sức ép mà đội khách tạo ra cuối cùng cũng mang lại hiệu quả ở phút 69. Phạm Hải Yến một lần nữa tỏa sáng với bàn thắng thứ hai trong trận, đưa tỷ số về 2-2.

Hai đội đều nỗ lực tìm kiếm bàn quyết định trong khoảng thời gian còn lại nhưng không thành công. Trận đấu khép lại với tỷ số hòa 2-2, khiến mỗi đội chỉ có thêm 1 điểm.

Thái Nguyên T&T thắng đậm TP.HCM II

Trong khi đó, Thái Nguyên T&T có màn trình diễn khá ấn tượng khi tiếp đón TP.HCM II. Đội bóng xứ chè chủ động kiểm soát thế trận và tạo ra nhiều cơ hội trước khung thành đội khách.

Sự vượt trội của Thái Nguyên T&T được cụ thể hóa bằng 4 bàn thắng. Thúy Hằng, Bích Thùy, Mỹ Anh và Thu Trang lần lượt lập công, giúp đội chủ nhà giành chiến thắng cách biệt 4-0.

Kết quả này mang lại 3 điểm quan trọng cho Thái Nguyên T&T, đồng thời cho thấy sự cạnh tranh ngày càng quyết liệt ở nhóm giữa và nhóm bám đuổi tại giải đấu.

Sau lượt trận thứ 11, TP.HCM I tiếp tục duy trì vị trí dẫn đầu. Phía sau, các đội bóng vẫn đang cạnh tranh quyết liệt từng điểm số, hứa hẹn tạo nên cuộc đua hấp dẫn trong những lượt trận tiếp theo của Giải bóng đá nữ VĐQG – Cúp Thái Sơn Bắc 2026.