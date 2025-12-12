Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Indonesia tràn lên tấn công với mục tiêu rất rõ ràng: phải thắng đậm để nuôi hy vọng đi tiếp. Những tình huống ném biên mạnh vào thẳng vòng cấm – vốn là “vũ khí” quen thuộc – được họ sử dụng liên tục. Tuy nhiên, U22 Myanmar tỏ ra vô cùng kỷ luật. Các hậu vệ áo đỏ bình tĩnh hóa giải từng pha treo bóng, từng cú ép sân trước khung thành, khiến Indonesia lâm vào thế bế tắc trong phần lớn thời gian đầu trận.

Sự nôn nóng của đội bóng xứ vạn đảo càng bị đẩy lên cao khi họ bất ngờ thủng lưới ở phút 30. Trong một pha bóng hiếm hoi có khoảng trống, Min Maw OO tung cú cứa lòng từ ngoài vòng cấm, bóng cuộn vào góc xa làm bó tay thủ môn Indonesia. Bàn thắng đẹp mắt này khiến Indonesia buộc phải đẩy cao đội hình hơn nữa, nhưng chính họ lại loay hoay với từng pha dứt điểm thiếu chính xác.

Cầu thủ U22 Indonesia, Raven bật khóc nức nở khi đội nhà bị loại sớm ở SEA Games 33 dù thắng U22 Myanmar 3-1. Đáng chú ý, Raven cũng là người ghi 1 cú đúp cho U22 Indonesia nhưng không thể xoay chuyển tình thế.

Phải đến phút 45, U22 Indonesia mới gỡ hòa nhờ sai lầm nghiêm trọng từ thủ môn Myanmar. Pha bắt bóng không dính của thủ thành này khiến bóng bật ra ngay trước cầu môn, và Tony không bỏ lỡ cơ hội đệm bóng vào lưới trống, đưa trận đấu về thế cân bằng 1-1 trước giờ nghỉ.

Sang hiệp hai, Indonesia tiếp tục dốc toàn bộ sức lực vào mặt trận tấn công. Những quả treo bóng khó chịu lẫn các pha ném biên xa tiếp tục được khai thác tối đa, đưa Myanmar vào thế chống đỡ liên tục. Nhưng dù chỉ còn biết phòng ngự, đội bóng này vẫn chơi đầy tập trung và lăn xả, liên tục chặn đứng các pha bóng nguy hiểm.

Mãi đến phút 88, Indonesia mới tìm được bàn thắng thứ hai. Sau một pha bóng lộn xộn trong vòng cấm, Jens Raven nhanh chân dứt điểm, đưa đội nhà vượt lên dẫn 2-1. Nhưng chừng đó vẫn chưa đủ. Indonesia hiểu rằng họ cần thêm ít nhất hai bàn nữa để vượt qua Malaysia trong cuộc đua đội nhì bảng có thành tích tốt nhất.

Cuối trận, U22 Indonesia và U22 Myanmar còn suýt lao vào ẩu đả. Trước đó, các cầu thủ U22 Indonesia cũng phàn nàn với trọng tài khi thổi hồi còi hết giờ, dẫn tới việc có cầu thủ Indonesia bị rút thẻ đỏ.

Những phút bù giờ trở nên nghẹt thở khi U22 Indonesia liên tục dồn bóng về phía vòng cấm Myanmar. Đến phút 90+5, Jens Raven một lần nữa tỏa sáng với cú dứt điểm cận thành, hoàn tất cú đúp và nâng tỷ số lên 3-1. Tuy nhiên, bàn thắng này chỉ giúp Indonesia giảm bớt phần nào tiếc nuối chứ không thể thay đổi cục diện bảng đấu.

Kết thúc trận đấu, Indonesia thắng 3-1 nhưng vẫn bị loại. Họ bằng điểm và bằng hiệu số với Malaysia nhưng lại kém về số bàn thắng ghi được, qua đó mất suất vào bán kết theo cách đầy cay đắng. Dù đã vùng lên mạnh mẽ ở những phút cuối, thầy trò HLV U22 Indonesia vẫn không thể lật ngược tình thế và đành chấp nhận chia tay SEA Games 33 ngay từ vòng bảng.

Thật cay đắng cho U22 Indonesia, khi tại kỳ SEA Games trước họ còn là nhà vô địch!