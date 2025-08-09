Thắng đậm Indonesia, tuyển nữ Việt Nam chờ tranh chung kết SEA V.League

Sau khởi đầu suôn sẻ với việc đánh bại Philippines với tỉ số 3-0, chiều 9-8, tuyển nữ Việt Nam thi đấu trận thứ nhì trên sân nhà Ninh Bình gặp Indonesia, đối thủ yếu nhất tại SEA V.League năm nay.



Được đánh giá vượt trội so với hai đối thủ láng giềng, thế nhưng lối chơi của tuyển Việt Nam vẫn chưa thật sự gây ấn tượng mạnh. Thanh Thúy và đồng đội hay có dấu hiệu xuống sức và bị đối thủ gây sức ép ở nửa sau trận đấu, điều khiến HLV Nguyễn Tuấn Kiệt phải đau đầu tìm giải pháp, bên cạnh những điểm yếu cố hữu ở khâu chuyền một và phòng ngự tuyến sau.

Thanh Thúy ghi điểm trước hàng chắn Indonesia

Ở ván đầu tiên, Việt Nam và Indonesia giằng co về điểm số trước khi đội chủ nhà bứt lên mạnh mẽ với những tình huống phối hợp tấn công hiệu quả từ Bích Tuyền, Bích Thủy. Ngòi nổ số 1 của Indonesia là Megawati Pertiwi cũng không có nhiều đất diễn do bị khóa chặt. Chủ nhà Việt Nam thắng 25-20 và vươn lên dẫn trước ở trận đấu này.

Đội hình hai tuyển Việt Nam vẫn gây khốn đốn cho Indonesia

Sang ván hai, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt rút đội trưởng Trần Thị Thanh Thúy ra nghỉ và tạo ra vài sự điều chỉnh để thử nghiệm chiến thuật. Đội hình "hai" của tuyển Việt Nam dù vậy vẫn khiến Indonesia phải lúng túng chống đỡ các tình huống tấn công.

Không có bất ngờ nào được Indonesia tạo ra và Việt Nam giành phần thắng 25-19, vươn lên dẫn trước hai ván và tiến gần đến chiến thắng thứ nhì ở chặng 2 SEA V.League.

Indonesia có ván thứ ba thi đấu kiên cường

Indonesia vùng lên mạnh mẽ ở ván thứ ba, đặc biệt ở nửa sau trận đấu khi nhiều cầu thủ dự bị được tung vào sân. Có đôi chút khó khăn nhưng sau cùng, tuyển Việt Nam vẫn cán đích ở điểm số 25-20, hoàn thành trận đấu thứ nhì theo cách nhàn nhã nhất.

Việt Nam thắng dễ 3 ván trước Indonesia

Vượt qua Indonesia trong vòng ba ván, tuyển Việt Nam tự tin chờ tranh đua chức vô địch cùng Thái Lan với mục tiêu lật đổ sự thống trị bóng chuyền nữ khu vực của đội bóng xứ Chùa vàng.