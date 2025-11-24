Thắng Công an Hà Nội, HLV châu Âu ám chỉ điều "bất thường" tại giải đấu ở Việt Nam

Velizar Popov, HLV trưởng của Thể Công Viettel, đã có những phát biểu đáng chú ý sau khi đội bóng của ông loại CAHN ở vòng 1/8 Cúp Quốc gia. Ông không ngần ngại khẳng định: CAHN chính là đội bóng mạnh nhất Việt Nam ở thời điểm hiện tại".

Theo Popov, chiến thắng trước CAHN mang ý nghĩa rất lớn. Đây là một trận đấu mang tính chiến thuật cao và đầy thách thức: “Với tôi, CAHN là đội bóng mạnh nhất của giải chuyên nghiệp Việt Nam, nên cảm xúc của tôi rất tuyệt vời. Các cầu thủ đã thể hiện tốt, đặc biệt về chiến thuật.”

Nhà cầm quân người Bulgaria cũng nhấn mạnh sự khiêm tốn trong cách tiếp cận: “Chúng tôi sẽ đi từng bước một. Bạn phải tôn trọng mọi đối thủ. Nhưng vâng, chúng tôi đã siêu đen đủi khi bắt đầu phải đối đầu với Hà Nội và CAHN, những CLB nằm trong nhóm 3-4 đội bóng tốt nhất Việt Nam, một kết quả bốc thăm rất bất thường và không may mắn cho chúng tôi.”

HLV Popov không vui vì kết quả bốc thăm của Thể Công - Viettel tại Cúp Quốc gia (Ảnh: Tú Anh).

Về phần màn trình diễn của Viettel, Popov dành lời khen cho các học trò vì đã chơi một trận đấu khó khăn nhưng bản lĩnh. Ông cho biết trong 90 phút, đội bóng đã tạo ra nhiều cơ hội, đặc biệt là hiệp một, nhưng bỏ lỡ khá nhiều tình huống.

Ở hiệp hai, tình huống thay đổi thế trận thực sự xảy ra khi CAHN phải chơi thiếu người sau chiếc thẻ đỏ của Đình Trọng (phút 83). Viettel sau đó được hưởng phạt đền và Lucao đã tận dụng cơ hội để gỡ hòa 2-2, buộc trận đấu phải phân định trên chấm luân lưu.

Niềm vui chiến thắng của Thể Công - Viettel (Ảnh: Tú Anh).

Trong loạt sút luân lưu, các cầu thủ của Viettel giữ được sự lạnh lùng và chính xác hơn. 4/5 cú sút của họ thành công, trong khi CAHN lại bỏ lỡ và thất bại trong việc ghi bàn trên chấm 11m. Kết quả chung cuộc: Viettel thắng 4-3 để giành vé vào tứ kết Cúp Quốc gia.

Popov cho biết đội bóng sẽ tiếp tục tập trung vào mục tiêu tới. Dù vừa trải qua trận đấu căng thẳng, ông nhắc nhở học trò rằng hành trình vẫn còn dài và họ cần giữ sự tập trung cao độ cho chặng đường tiếp theo.

Tại tứ kết, Thể Công Viettel sẽ đối đầu SHB Đà Nẵng, hứa hẹn là một thử thách không nhỏ dù vừa giải phóng được khối áp lực lớn sau chiến thắng trước “đội mạnh nhất”. Với phong độ hiện tại và khả năng chiến thuật của Popov, Viettel đang cho thấy họ không chỉ là cái tên tham dự Cúp mà hoàn toàn có thể đi sâu với tham vọng lớn.