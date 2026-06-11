Thắng cách biệt Thể Công Viettel, Ninh Bình giành vé vào chung kết Cúp Quốc gia

CLB Ninh Bình tiếp tục thăng tiến dưới triều đại của HLV Chu Đình Nghiêm khi vượt qua Thể Công Viettel với tỷ số cách biệt 4-1 trong trận đấu thuộc vòng bán kết Cúp Quốc gia vào tối 11-6 trên sân nhà.

Tương tự hai lần so tài ở V-League mà cùng kết thúc với tỷ số hòa, Ninh Bình vẫn là đội tiếp cận trận đấu tốt hơn với lối chơi tấn công chủ động ngay từ đầu trận. Đến phút 15, những nỗ lực của họ đã được tưởng thưởng với bàn mở tỷ số 1-0 do công của chân sút trẻ Gia Hưng.

Bị dẫn bàn, Thể Công Viettel không còn vận hành lối đá thiên về phòng ngự như đầu trận mà buộc chuyển trạng thái sang tấn công. Nhưng hàng phòng ngự chắc chắn của đội chủ nhà đã không lộ nhiều khoảng trống cho các chân sút Thể Công Viettel thâm nhập sâu vòng 16m50 uy hiếp khung thành Văn Lâm. Đội khách cũng có được 1 số tình huống sút cầu môn nhưng không qua được đôi tay của Văn Lâm.

BTC trao Huy chương đồng cho CLB Thể Công Viettel

Những nỗ lực của Thể Công Viettel gặp thêm thử thách vào cuối hiệp 1 khi thủ quân Hoàng Đức ghi bàn nhân đôi cách biệt cho đội chủ nhà từ cú sút hiểm hóc. Dẫn cách biệt 2 bàn, Ninh Bình càng thoải mái hơn ở hiệp đấu còn lại.

Dù đội khách ghi bàn rút ngắn tỷ số 1-2 vào phút 85 từ chấm phạt 11m do công Lucao, nhưng không cứu vãn được trận thua với tỷ số cách biệt. Lần lượt Bảo Toàn và Friday tiếp tục lập công vào cuối trận giúp Ninh Bình ấn định chiến thắng 4-1 chung cuộc.

Thắng trận này, Ninh Bình giành vé vào chung kết gặp Công an TPHCM vào ngày 14-6, trận đấu này diễn ra trên sân Ninh Bình nên là lợi thế không nhỏ cho thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm.