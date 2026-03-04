Thắng bùng nổ phút 90+4, tuyển Việt Nam nắm lợi thế lớn ở giải tranh vé World Cup

Tại lượt trận mở màn bảng C Asian Cup nữ 2026, sau khi Nhật Bản tạo lợi thế với chiến thắng 2-0 trước Đài Bắc Trung Hoa, tuyển nữ Việt Nam cũng hướng tới mục tiêu 3 điểm trước Ấn Độ.

Với quyết tâm giành chiến thắng, HLV Mai Đức Chung tung ra đội hình thiên về tấn công, với bộ ba Huỳnh Như – Ngân Thị Vạn Sự và Thanh Nhã trên hàng tiền đạo.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, tuyển nữ Việt Nam đã đẩy cao đội hình lên tấn công, tạo được sức ép lớn lên phần sân của Ấn Độ. Trong khi đó, đội bạn có thể hình tốt hơn song vẫn phải đá với đội hình lùi sâu.

Ngân Thị Vạn Sự là nhân tố nổi bật nhất ở thời điểm đầu trận. Tiền đạo này có một số pha hãm thành nguy hiểm, khiến hàng phòng ngự Ấn Độ phải vất vả chống đỡ. Trong khi đó, cả Huỳnh Như, Bích Thuỳ và Thanh Nhã cũng tạo được mối đe doạ thường trực với hàng thủ áo xanh.

Với thế trận vượt trội, tuyển nữ Việt Nam đã có được thành quả đó là bàn mở tỷ số ở phút 21. Đón đường chuyền thuận lợi của đồng đội, Vạn Sự tung ra cú sút đẹp mắt trong vòng cấm không cho thủ môn đối phương cơ hội cản phá.

Tuyển nữ Việt Nam lấn lướt trước Ấn Độ trong phần lớn thời gian của trận đấu.

Việc để tuyển Việt Nam khiến Ấn Độ buộc phải dâng đội hình lên thay vì phòng ngự co cụm ở những phút trước đó. Tuy nhiên, nỗ lực tấn công của Ấn Độ không mang tới hiệu quả khi mà hàng phòng ngự của tuyển Việt Nam vẫn thi đấu chắc chắn.

Sau khi nắm lợi thế dẫn bàn ở hiệp đầu tiên, tuyển nữ Việt Nam bước vào hiệp thứ hai với tâm lý tự tin. HLV Mai Đức Chung tung Hải Yến vào sân thay cho “đàn chị” Huỳnh Như.

Chỉ vài phút sau khi vào sân, Hải Yến đã tạo dấu ấn với pha treo bóng từ cánh phải, tạo ra tình huống lộn xộn trước khung thành của Ấn Độ. Thái Thị Thảo cần tới 3 cú sút ngay trước cầu môn để đưa được bóng vào lưới. Tuy nhiên VAR lại vào cuộc, và trọng tài đã từ chối bàn thắng của tuyển Việt Nam do xác định Thanh Nhã để bóng chạm tay ở tình huống trước đó.

Tình huống đáng tiếc tiếp tục xảy đến với tuyển Việt Nam. Chỉ ít phút sau khi bị từ chối bàn thắng, toàn đội đã phải nhận bàn thua theo cách rất bất ngờ. Phút 52, một tiền vệ áo đỏ để mất bóng tạo cơ hội cho Ấn Độ tổ chức phản công, và Sanfida Nongrum đã dứt điểm chuẩn xác để đánh bại Kim Thanh.

Bàn thua đầy bất ngờ khiến tuyển Việt Nam gặp khó. Trong những phút tiếp theo, hai đội thi đấu giằng co với thế trận tương đối cân bằng. Tuyển nữ Việt Nam không tạo được sức ép đủ lớn giống như thời điểm hiệp 1.

Tuyển nữ Việt Nam gặp nhiều khó khăn trong hiệp hai, song cuối cùng vẫn giành chiến thắng.

Đến phút 90+3, tỷ số trận đấu vẫn là 1-1. Lúc này, có lẽ nhiều người hâm mộ đã nghĩ tới một kịch bản hoà cho hai đội. Song, khoảnh khắc bùng nổ của tuyển Việt Nam đã đến ở phút 90+4, nhờ khoảnh khắc toả sáng của “người hùng” Vạn Sự.

Đón đường căn ngang của Vũ Thị Hoa, Vạn Sự đã có pha ra chân sút bóng cực kỳ đẳng cấp đưa bóng đi sệt rồi găm thẳng vào lưới của Ấn Độ.

Thời gian còn lại là quá ít để Ấn Độ có thể triển khai tấn công. Tuyển Việt Nam thi đấu chủ động để bảo toàn chiến thắng kịch tính với tỷ số 2-1.

Với chiến thắng vất vả những rất quan trọng này, tuyển nữ Việt Nam tạm đứng nhì bảng C với 3 điểm (kém Nhật Bản về chỉ số phụ). Ba điểm giúp thầy trò HLV Mai Đức Chung mở ra cơ hội tiến vào vòng loại trực tiếp, qua đó cũng hướng tới mục tiêu lớn hơn đó là chinh phục tấm vé dự VCK World Cup thông qua giải châu Á.

Tỷ số chung cuộc: Việt Nam 2-1 Ấn Độ

Đội hình xuất phát của tuyển nữ Việt Nam:

