Thắng Aston Villa 2-1, PSG giành Siêu cúp châu Âu 2026

PSG đánh bại Aston Villa 2-1 trong trận Siêu cúp châu Âu 2026, qua đó bảo vệ thành công danh hiệu và lần thứ hai liên tiếp đăng quang.

Ngày 13/8, Paris Saint-Germain (PSG) đánh bại Aston Villa với tỷ số 2-1 trong trận Siêu cúp châu Âu 2026, qua đó giành danh hiệu này năm thứ 2 liên tiếp. Đội bóng của HLV Luis Enrique thể hiện sức mạnh của nhà vô địch Champions League khi giành chiến thắng nhờ các bàn thắng của Khvicha Kvaratskhelia và Desire Doue.

PSG nhập cuộc chủ động và vượt lên ở phút 20. Brian Madjo xử lý bóng không tốt, tạo cơ hội để Vitinha giành quyền kiểm soát và phát động tấn công. Kvaratskhelia sau đó nhận bóng, vượt qua Matty Cash rồi dứt điểm quyết đoán vào góc gần, đánh bại thủ môn Marco Bizot.

Sáu phút sau, PSG đứng trước cơ hội nhân đôi cách biệt. Kvaratskhelia thực hiện đường chuyền thuận lợi để Nuno Mendes băng xuống bên cánh trái. Tuy nhiên, đường căng ngang của hậu vệ người Bồ Đào Nha không được Maghnes Akliouche cùng các đồng đội tận dụng tốt.

Paris Saint-Germain giành danh hiệu Siêu Cúp châu Âu năm thứ hai liên tiếp. (Ảnh: AP)

Aston Villa dần lấy lại thế trận và tạo ra nhiều cơ hội về phía khung thành PSG. Brian Madjo là cầu thủ thi đấu nổi bật nhất trên hàng công của đại diện nước Anh. Tiền đạo 17 tuổi liên tiếp có cơ hội từ những đường chuyền của John McGinn nhưng không thể tận dụng.

Đến phút 45, Madjo cuối cùng cũng tìm được bàn thắng. McGinn thả bóng từ cánh phải vào trong để Madjo vượt qua sự truy cản của Pacho trước khi dứt điểm tung lưới PSG với cú đá chân trái.

Bước sang hiệp hai, PSG một lần nữa vượt lên ở phút 61. Dembele tung đường chuyền xuyên qua hàng phòng ngự Aston Villa để Doue thoát xuống dứt điểm thành bàn. Trọng tài ban đầu không công nhận pha lập công vì cho rằng cầu thủ PSG việt vị.

Tuy nhiên, trọng tài Omar Artan xác định Matty Cash vẫn đứng dưới Doue ở thời điểm đường chuyền được thực hiện. Bàn thắng được công nhận, giúp PSG dẫn 2-1.

Trong thời gian còn lại, Aston Villa đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ. Joao Gomes có cơ hội ghi thắng trong trận ra mắt nhưng bị Warren Zaïre-Emery ngăn cản bằng pha phòng ngự xuất sắc. Thủ môn Safonov cũng cứu thua trước cú dứt điểm cự ly gần của George Hemmings.

Ở thời gian bù giờ, Emi Buendía có thêm cơ hội nhưng cú đánh đầu của anh đưa bóng đi chệch khung thành. PSG bảo toàn tỷ số 2-1 cho đến khi tiếng còi mãn cuộc vang lên.

Chiến thắng giúp PSG giành Siêu cúp châu Âu năm thứ 2 liên tiếp, nối dài chuỗi danh hiệu dưới thời HLV Luis Enrique . Trong khi đó, Aston Villa không thể có thêm danh hiệu châu Âu dù tạo ra nhiều khó khăn cho PSG. Màn trình diễn của Brian Madjo là một trong những điểm sáng lớn nhất của đội bóng Anh khi tiền đạo 17 tuổi lập kỷ lục ngay trong lần đầu đá chính cho Villa.