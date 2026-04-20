Thắng Arsenal, Man City vẫn bị chỉ trích

" Tôi nghĩ màn ăn mừng của Man City hơi quá đà. Chỉ còn 6 trận đấu nữa thôi, Man City có một chiến thắng quan trọng còn Arsenal phải vực dậy tinh thần sau trận thua. Arsenal còn năm trận đấu và thắng cả năm thì có cơ hội vô địch giải đấu ", Wayne Rooney nói trên chương trình Match of the Day.

Huyền thoại của Man Utd - cựu tiền đạo Wayne Rooney nhắc đến màn ăn mừng của thủ thành Gianlugi Donnarumma. Anh nhảy thẳng vào đám đông cổ động viên khi họ giăng biểu ngữ có dòng chữ "Hoảng loạn trên đường phố London. Hành động có phần quá khích của Donnarumma ít nhiều gây ra tranh cãi.

Man City chỉ còn kém Arsenal 3 điểm.

Trước đó, Man City có bàn thắng mở tỉ số trận đấu sau pha đi bóng và dứt điểm đẳng cấp của Rayan Cherki. Kai Havertz gỡ hòa chỉ sau đó ít phút và thắp lại hy vọng cho Arsenal. Nhưng pha cài đè và dứt điểm đẳng cấp của Haaland giúp Man City thắng 2-1. Khoảng cách giữa hai đội giờ đây chỉ còn 3 điểm nhưng Man City đá ít hơn 1 trận.

Wayne Rooney nhận định: " Việc ăn mừng này hơi vội vàng và có thể gây rắc rối cho họ sau này. Cuộc đua vô địch vẫn rất căng thẳng. Thú thực, tôi nghĩ rằng lịch thi đấu cho Arsenal thuận lợi và họ sẽ thắng hết các trận còn lại. Lịch thi đấu của Man City thì khó khăn hơn và họ dễ mất điểm trước Everton" .

Các chuyên gia thống kê của hệ thống Opta cũng đưa ra nhận định tương tự như Wayne Rooney. Họ cho rằng Arsenal vẫn là những người lên ngôi vô địch dù vừa thua Man City tại sân Etihad. Phần mềm này cho biết cơ hội vô địch của Pháo thủ là 69% và Man City là 31%. Các mô hình và thuật toán cũng nhận định Man City gặp nhiều khó khăn hơn.

Arsenal sẽ có lịch thi đấu dày đặc trong giai đoạn cuối mùa giải. Đội bóng này có hai trận tiếp đón Newcastle và Fulham trước khi làm khách trên sân của West Ham. Sau đó, họ sẽ di chuyề về sân Emirates gặp Burnley, và cuối mùa giải sẽ khép lại bằng trận đấu trên sân khách gặp Crystal Palace.

Trong khi đó, Man City còn 6 trận với cách chuyến làm khách trước Burnley và Everton. Họ tiếp đón Brentford và đụng độ Bournemouth trước khi gặp Crystal Palace và Aston Villa.