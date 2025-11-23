Thắng 5-1 trước đối thủ Nhật Bản, đội bóng Việt Nam lọt top 3 giải quốc tế

Ở trận tranh hạng 3 giải giao hữu quốc tế K-League Asian Youth Championship Jeju 2025, U18 PVF đối đầu với đội bóng đến từ Nhật Bản U18 V-Varen Nagasaki.

Đại diện Việt Nam sớm mở tỉ số ngay ở phút thứ 6. Từ tình huống phạt góc, Duy Khang dứt điểm cận thanh đưa U18 PVF vươn lên dẫn 1-0.

Cách biệt được nhân đôi ở phút 30. U18 PVF có một loạt pha ban bật ăn ý bên phần sân nhà trước khi đột ngột tăng tốc và triển khai một tình huống tấn công. Duy Khang xử lý khéo léo trước khi tung cú sút hiểm hóc vào góc xa nâng tỉ số lên 2-0.

U18 PVF (áo xanh) có màn trình diễn ấn tượng ở giải quốc tế

Tiếp đà hưng phấn, U18 PVF có thêm tới 3 bàn thắng nữa trong hiệp hai. Trong khi đó, U18 V-Varen Nagasaki chỉ gỡ được 1 bàn. Trận đấu kết thúc với tỉ số 5-1 nghiêng về đại diện Việt Nam.

Như vậy, U18 PVF khép lại giải đấu quốc tế với vị trí thứ ba chung cuộc. Đội bóng Việt Nam thi đấu tổng cộng 4 trận, thắng 2, hòa 2, không thua trận nào, ghi được 8 bàn thắng và nhận 2 bàn thua.