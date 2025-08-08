Thắng 3-0 Indonesia, tuyển Việt Nam lập cột mốc lịch sử ở giải thế giới

Trong lần đầu tiên tham dự giải bóng chuyền U21 nữ thế giới, đội tuyển bóng chuyền U21 nữ Việt Nam được xếp vào bảng A cùng với các đội Argentina, Serbia, Pueto Rico, Canada và chủ nhà Indonesia.

Đối thủ ở trận ra quân của tuyển Việt Nam là Indonesia. Đoàn quân dưới quyền HLV Nguyễn Trọng Linh thể hiện sức mạnh bằng chiến thắng 3-0 đầy thuyết phục. Đây cũng là trận thắng đầu tiên của đội tuyển bóng chuyền U21 nữ Việt Nam tại giải thế giới.

Đội tuyển bóng chuyền U21 nữ Việt Nam giành thắng lợi ở trận ra quân

Bước vào cuộc đọ sức, tuyển Việt Nam bị Indonesia sớm dẫn điểm trong set 1. Nhưng đoàn quân áo đỏ nhanh chóng vượt lên và thiết lập khoảng cách an toàn. Set 1 kết thúc với tỉ số 25-15 nghiêng về Việt Nam. Set 2 cũng diễn ra tương đối chóng vánh khi tuyển Việt Nam thắng 25-16.

Những khó khăn đến ở set 3 khi đội bạn dẫn trước 14-12. Nhưng HLV Nguyễn Trọng Linh đã sớm có những điều chỉnh để tuyển Việt Nam giành lại thế trận và thắng 25-18.

Tuyển Việt Nam có trận đấu xuất sắc

3 điểm trong ngày ra quân giúp tuyển Việt Nam tạm thời xếp nhì bảng A. Trận đấu tiếp theo diễn ra trong ngày 8/8, đoàn quân áo đỏ chạm trán Serbia. Nếu giữ vững vị trí trong top 4 cho đến hết vòng bảng, tuyển Việt Nam sẽ lọt vào vòng 1/8.