Thắng 20-0 ở giải châu Á, HLV tuyển Việt Nam: "Chúng tôi muốn tạo nên kỷ lục"

U17 nữ Việt Nam thắng Quần đảo Bắc Mariana 20-0, hoàn thành mục tiêu lịch sử của HLV Okiyama Masahiko và vươn lên dẫn đầu bảng D vòng loại U17 nữ châu Á 2027.

U17 nữ Việt Nam đã tạo nên chiến thắng áp đảo 20-0 trước U17 nữ Quần đảo Bắc Mariana ở lượt trận thứ hai bảng D vòng loại U17 nữ châu Á 2027. Chia sẻ sau trận đấu, HLV Okiyama Masahiko tiết lộ ông đã đặt mục tiêu ghi 20 bàn thắng cho các học trò, nhằm vượt qua những cột mốc trước đó của bóng đá Việt Nam.

“Chúng tôi đã giành chiến thắng. Trước khi trận đấu diễn ra, chúng tôi đặt mục tiêu phải ghi 20 bàn thắng. Vì sao tôi đặt ra con số ấy? Đó là bởi vì trong lịch sử, chiến thắng đậm nhất của bóng đá Việt Nam là 16 bàn, đó là thắng lợi của ĐT nữ Việt Nam trước Maldives tại Vòng loại giải bóng đá nữ châu Á 2022. Trước đó, U17 nữ Kyrgyzstan cũng đã thắng với tỷ số 18 bàn nên chúng tôi muốn hơn một chút. Cảm ơn các cầu thủ đã làm nên lịch sử”, HLV Okiyama Masahiko chia sẻ.

HLV Okiyama Masahiko chỉ ra nguyên nhân khiến học trò chững lại

Dù giành chiến thắng với cách biệt rất lớn, U17 nữ Việt Nam vẫn trải qua một khoảng thời gian gặp khó khăn trong việc tìm đường vào khung thành đối phương. Sau khởi đầu thuận lợi với nhiều bàn thắng liên tiếp, các cầu thủ có giai đoạn chưa thể tận dụng tốt những cơ hội tạo ra.

Đánh giá về vấn đề này, HLV Okiyama Masahiko cho biết thể lực không phải nguyên nhân khiến các học trò chững lại. Thay vào đó, những sai sót trong khâu phối hợp và xử lý bóng ở tình huống quyết định đã ảnh hưởng đến hiệu suất ghi bàn của đội.

“Ở khoảng từ phút 30 tới hơn 12 phút sau đó, các cầu thủ chúng tôi dứt điểm nhưng không thành bàn thắng. Ở giờ nghỉ, tôi có hỏi về tình trạng thể lực của các bạn nhưng không cầu thủ nào bị suy giảm thể lực, lý do các bạn chưa ghi được bàn là do chuyền lỗi hoặc chuyền bóng quá phức tạp”.

Nhà cầm quân người Nhật Bản cũng nhấn mạnh vai trò của công tác động viên tinh thần, đặc biệt trong những thời điểm trận đấu bị gián đoạn do điều kiện thời tiết. Theo ông, sự tập trung và nỗ lực của các cầu thủ đã giúp đội bóng duy trì thế trận, tiếp tục gây sức ép và hoàn thành mục tiêu đề ra.

“Trong giờ nghỉ giữa 2 hiệp cũng như khoảng thời gian trận đấu tạm dừng do thời tiết, chúng tôi đã động viên các cầu thủ và họ đã chơi tốt”, HLV Okiyama Masahiko nói.

Trương Khánh Chi dành bàn thắng tặng đồng đội và mẹ

Không chỉ tạo dấu ấn với chiến thắng đậm, U17 nữ Việt Nam còn chứng kiến màn trình diễn nổi bật của Trương Khánh Chi. Tiền đạo này ghi tới 6 bàn thắng, góp công lớn vào kết quả 20-0 của đội nhà.

Chia sẻ sau trận đấu, Khánh Chi bày tỏ niềm vui khi có một ngày thi đấu đáng nhớ. Cầu thủ trẻ cũng dành những bàn thắng của mình cho những người thân yêu, trong đó có một đồng đội đang gặp chấn thương và mẹ của cô.

“Tôi rất vui khi ghi được nhiều bàn thắng. Tôi xin dành tặng 1 bàn thắng cho đồng đội bị chấn thương. Tháng 10 cũng là tháng sinh nhật của mẹ tôi và tôi dành một bàn thắng để tặng mẹ”.

Chiến thắng 20-0 không chỉ giúp U17 nữ Việt Nam hoàn thành mục tiêu ghi bàn mà còn tạo lợi thế quan trọng trong cuộc đua tại bảng D. Với màn trình diễn ấn tượng, thầy trò HLV Okiyama Masahiko vươn lên dẫn đầu bảng, tiếp tục nuôi hy vọng giành vé dự vòng chung kết U17 nữ châu Á 2027.