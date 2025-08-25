Thân tín của HLV Troussier gia nhập đội thầy Park, nhận nhiệm vụ quan trọng cho mục tiêu V.League

Theo đó, trợ lý ngôn ngữ Hoàng Xuân Bách sẽ đảm nhận vai trò phiên dịch tại CLB Bắc Ninh mùa giải 2025/26, trong bối cảnh đội bóng này được dẫn dắt bởi HLV người Brazil Paulo Foiani.

“Trong tập thể có nhiều cầu thủ đến từ các quốc gia khác nhau, ngôn ngữ đôi khi là rào cản. Nhưng với Bắc Ninh FC, đã có Hoàng Xuân Bách người xóa bỏ mọi khoảng cách ấy.

Sự nhanh nhạy, khả năng thấu hiểu bối cảnh và kiến thức chuyên môn bóng đá giúp anh đảm bảo rằng các ngoại binh không chỉ nắm bắt rõ ý đồ chiến thuật mà còn cảm nhận được tinh thần và khát khao của cả đội. Nhờ anh, Bắc Ninh FC trở thành một tập thể gắn kết đúng với tinh thần “Stronger Together””, trang chủ CLB Bắc Ninh dành những lời đánh giá rất cao cho phiên dịch viên Hoàng Xuân Bách.

HLV Troussier và trợ lý Hoàng Bách trong trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Iraq tại vòng loại thứ 2 World Cup 2026.

Trong quãng thời gian từ tháng 2/2023 tới tháng 3/2024, Hoàng Xuân Bách từng là trợ lý ngôn ngữ của HLV Troussier tại đội tuyển Việt Nam.

Trước đó, cả hai cũng đã có quãng thời gian dài làm việc chung khi ông Troussier giữ ghế Giám đốc kỹ thuật tại Trung tâm PVF. Bởi vậy, Hoàng Xuân Bách được xem là trợ lý thân cận nhất của chiến lược gia người Pháp tại Việt Nam.

Trợ lý ngôn ngữ Hoàng Bách có nhiều năm kinh nghiệm làm việc tại môi trường bóng đá Việt Nam.

Tại CLB Bắc Ninh, ngoài HLV trưởng Paulo Foiani, đội bóng này còn có 2 nhân tố người Brazil khác HLV thể lực Fabio Rinaldo và tiền đạo Kainan Nunes. Cùng với đó, cầu thủ Việt kiều Thụy Điển Li-Sheng Eddie Tran cũng cần nhận được sự hỗ trợ về ngôn ngữ để có thể hòa nhập tốt hơn.

Với kinh nghiệm làm việc của mình, trợ lý ngôn ngữ Hoàng Xuân Bách được CLB Bắc Ninh tin tưởng lựa chọn. Đội bóng do HLV Park Hang-seo làm Cố vấn cấp cao cũng nằm trong nhóm đặt mục tiêu lọt vào top 2 giải hạng Nhất 2025/26 để lên hạng V.League. CLB này có tiềm lực mạnh mẽ, khi ngoài dàn HLV ngoại và ngoại binh, Việt kiều còn đưa về các nội binh giàu kinh nghiệm như Ngân Văn Đại, Trương Văn Thiết, Mai Xuân Quyết…