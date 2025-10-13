Than KSVN vào top 3 giải Nữ VĐQG – Cúp Thái Sơn Bắc 2025

Than Khoáng Sản Việt Nam đã chiến thắng với tỷ số 1-0. Bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi bởi Nguyễn Thị Trúc Hương ở phút 61. Đây là một kết quả tích cực giúp Than KSVN vươn lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng với 19 điểm.

Trận đấu diễn ra tại sân Thanh Trì, và mặc dù Phong Phú Hà Nam đã nỗ lực phòng ngự, họ không thể tìm được bàn thắng trong suốt thời gian thi đấu. HLV Nguyễn Thị Khánh Thu đã kêu gọi các cầu thủ của mình tập trung cho nhiệm vụ tấn công, nhưng sự thất bại đã khiến đội bóng này chấp nhận vị trí thứ 5 ở mùa giải này.

Cùng ngày, trận đấu giữa Thái Nguyên T&T và TP Hồ Chí Minh II cũng diễn ra, và đội chủ nhà Thái Nguyên T&T đã giành chiến thắng 2-0, nhờ vào các bàn thắng của Đỗ Thị Thúy Nga và Nguyễn Thị Bích Thùy. Kết quả này đã giúp Thái Nguyên T&T kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 4.

Trận đấu quyết định ngôi vô địch giữa Hà Nội và TP Hồ Chí Minh I sẽ được diễn ra vào lúc 16h00 ngày 13 tháng 10 năm 2025. Đây là cuộc đối đầu được mong chờ, khi cả hai đội đều đang thể hiện phong độ ấn tượng trong suốt giải đấu.