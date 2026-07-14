Than KSVN thắng đậm, TP.HCM I bị cầm hòa ở vòng 6 giải nữ VĐQG 2026

Than KSVN có chiến thắng thuyết phục 3-0 trước Hà Nội II, trong khi TP.HCM I bị Thái Nguyên T&T cầm chân, khiến cuộc đua ở nhóm đầu giải nữ VĐQG 2026 thêm hấp dẫn.

Ngày 14/7, lượt trận thứ 6 Giải bóng đá nữ Vô địch quốc gia – Cúp Thái Sơn Bắc 2026 diễn ra với ba cặp đấu. Than KSVN giành chiến thắng ấn tượng trước Hà Nội II, TP.HCM II cầm hòa Phong Phú Hà Nam, còn đội đầu bảng TP.HCM I bị Thái Nguyên T&T chia điểm ở những phút cuối.

Chuỗi trận chưa thành công ở giai đoạn lượt đi càng khiến Than KSVN quyết tâm hơn trong chuyến làm khách trên sân của Hà Nội II. Đội bóng vùng mỏ nỗ lực chơi tấn công ngay từ những phút đầu tiên và sớm có được điều mình cần. Phút thứ 5, Hồ Thị Thanh Thảo có bàn thắng mở tỉ số trận đấu cho Than KSVN.

Tiếp đà hưng phấn, Than KSVN tiếp tục dâng cao đội hình và dồn ép đối thủ. Tuy nhiên, Hà Nội II chơi tỉnh táo và chắc chắn hơn sau bàn thua. Than KSVN không tìm được đường vào khung thành đối phương thêm một lần nào nữa trong 45 phút đầu tiên. Hiệp 1 kết thúc với lợi thế mong manh cho Than KSVN.

Bước sang hiệp 2, Than KSVN chơi hiệu quả hơn khi Như Quỳnh nhân đôi cách biệt ở phút 48. Sau đó, chính cô tiếp tục lập công để nâng tỉ số lên 3-0, qua đó hoàn tất cú đúp và ấn định chiến thắng thuyết phục cho đội bóng vùng mỏ trên sân Hà Đông.

Ở trận đấu giữa Phong Phú Hà Nam và TP.HCM II, đội khách tạo nên bất ngờ lớn khi Thục Nghi ghi bàn mở tỉ số ngay từ phút thứ 6. Tuy nhiên, đội chủ nhà nhanh chóng lấy lại thế trận và có bàn gỡ ở phút 27 nhờ pha dứt điểm của Tạ Thị Thủy.

Sang hiệp hai, Ngọc Duyên một lần nữa đưa TP.HCM II vượt lên dẫn trước. Dẫu vậy, Phong Phú Hà Nam vẫn kịp giữ lại 1 điểm khi Đào Thị Ngân ghi bàn gỡ hòa ở phút 83, khép lại trận đấu với tỉ số 2-2.

Ở trận đấu muộn nhất của vòng 6, Thái Nguyên T&T tạo thêm bất ngờ khi cầm hòa đội đầu bảng TP.HCM I. Đội bóng xứ chè vượt lên dẫn trước ở phút 64 nhờ pha lập công của Ngọc Ánh. Tưởng như 3 điểm sẽ ở lại sân nhà thì đến phút 88, Quỳnh Anh ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho TP.HCM I, giúp đội khách ra về với 1 điểm.

Kết quả vòng 6 giúp Than KSVN có chiến thắng quan trọng để cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng, trong khi TP.HCM I đánh rơi 2 điểm trước Thái Nguyên T&T, tạo thêm sức nóng cho cuộc đua ở nhóm đầu của Giải bóng đá nữ Vô địch quốc gia – Cúp Thái Sơn Bắc 2026.