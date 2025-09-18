Than KSVN gây bất ngờ tại lượt 4 giải nữ VĐQG - cúp Thái Sơn Bắc 2025

Vào ngày 18 tháng 9 năm 2025, lượt trận thứ 4 của giải Nữ VĐQG - Cúp Thái Sơn Bắc đã chứng kiến sự nổi bật của đội bóng Than KSVN khi họ xuất sắc đánh bại TP.Hồ Chí Minh I với tỷ số 1-0. Trận đấu diễn ra trên sân Thanh Trì, nơi mà HLV Đoàn Minh Hải đã áp dụng một chiến thuật hợp lý, giúp đội nhà thể hiện một phong độ đầy ấn tượng.

Phút thứ 18, trong một pha tấn công sắc bén, cầu thủ Nguyễn Thị Vạn đã thực hiện một đường chuyền thông minh cho Trúc Hương, người đã không bỏ lỡ cơ hội để ghi bàn mở tỷ số cho Than KSVN. Sau bàn thua, TP.Hồ Chí Minh I đã nỗ lực hết mình để tìm kiếm bàn gỡ, nhưng lối chơi phòng ngự chắc chắn của Than KSVN đã ngăn cản mọi nỗ lực của đối thủ.

Than KSVN có chiến thắng ấn tượng trước CLB TP.HCM I.

Trong khi đó, một trận đấu khác giữa Thái Nguyên T&T và Phong Phú Hà Nam cũng đầy kịch tính. Sau khi mở tỷ số nhờ bàn thắng của ngôi sao Ngọc Minh Chuyên ở phút 35, Thái Nguyên T&T đã bị Phong Phú Hà Nam gỡ hòa ở phút 83 với bàn thắng của Lan Anh. Tuy nhiên, chỉ một phút sau, Lò Thị Hoài đã ghi bàn giúp Thái Nguyên T & T tái lập lợi thế và giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 2-1.

Kết quả chi tiết lượt 4:

Thái Nguyên T&T vs Phong Phú Hà Nam: 2-1

Than KSVN vs TP.Hồ Chí Minh I: 1-0

TP.Hồ Chí Minh II vs Hà Nội: 0-2

Những trận đấu này không chỉ góp phần làm nóng cuộc đua vô địch của giải Nữ VĐQG mà còn thể hiện sự quyết tâm và tài năng của các cầu thủ trên sân cỏ. Theo dõi thêm những trận đấu tiếp theo để cảm nhận rõ hơn về sự kịch tính của giải đấu này!