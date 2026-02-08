Thần đồng Việt kiều 100 năm có 1 báo tin không thể vui hơn cho bóng đá Việt Nam

Tiền vệ trẻ Rahni Moreau Nguyễn – cầu thủ Việt kiều mang hai dòng máu Việt – Pháp – vừa mang đến tin vui cho bóng đá Việt Nam khi được chú ý và thử việc tại một trong những CLB hàng đầu V.League giữa lúc đội bóng trong nước đang rất cần chất sáng tạo ở tuyến giữa.

Trên hành trình tìm kiếm một tiền vệ trung tâm có thể vừa tranh chấp mạnh mẽ vừa điều tiết nhịp độ trận đấu, bóng đá Việt Nam đã nhiều năm không tìm ra giải pháp thuyết phục. Giữa “cơn khát” ấy, sự xuất hiện của Rahni Moreau Nguyễn khiến giới chuyên môn và người hâm mộ trong nước dồn sự chú ý đặc biệt.

Rahni Moreau Nguyễn sẽ sớm thi đấu tại V.League?

Cầu thủ sinh năm 2007 hiện đang thử việc tại CLB Thể Công-Viettel – một đội bóng giàu tham vọng ở giải V.League. Nếu thử việc thành công và được ký hợp đồng, Viettel sẽ phải cân nhắc đăng ký cầu thủ này thay thế một trong hai suất Việt kiều chưa có quốc tịch Việt Nam hiện đang sử dụng (Damian Vũ Thanh An và Kyle Colonna).

Trước khi trở về Việt Nam, Rahni khoác áo đội trẻ của Girondins de Bordeaux tại Pháp và từng được mời thử việc ở CLB Empoli (Italia), cho thấy tiềm năng phát triển vượt trội của tiền vệ trẻ này, thậm chí được xem như tài năng "trăm năm có 1" với Việt Nam. Khả năng chơi bóng điềm tĩnh, tư duy chiến thuật trưởng thành và nền tảng kỹ thuật tốt giúp Rahni nổi bật so với nhiều đồng trang lứa.

Ở tuổi 18, Rahni sở hữu chiều cao 1m80, sải chân dài, khả năng di chuyển rộng và phong cách thi đấu hiện đại. Những yếu tố này khiến anh được đánh giá là mẫu tiền vệ mà bóng đá Việt Nam rất cần trong bối cảnh các đội bóng trong nước đang tìm kiếm nhân tố trẻ chất lượng cho tuyến giữa.