Thần đồng thể hình nhí, 6 tuổi cơ bắp đã cuồn cuộn 6 múi

ách đây vài năm, mạng xã hội toàn cầu bùng nổ trước những đoạn video về một cậu bé người Iran sinh năm 2013 với khuôn mặt thiên thần nhưng sở hữu cơ bụng 8 múi cứng như đá. Đó là Arat Hosseini. Không chỉ dừng lại ở thể hình gây sốc, Arat còn khiến dân tình phải ngả mũ thán phục trước khả năng hít xà đơn, leo tường phẳng và kỹ thuật đi bóng điêu luyện.

Cha của Arat, ông Mohammad Hosseini, cho biết con trai mình đã bắt đầu tập luyện các bài tập vận động từ khi mới 9 tháng tuổi. Chính chế độ tập luyện khắc nghiệt và kỷ luật thép từ người cha đã nhào nặn nên một "cỗ máy vận động" tí hon, biến Arat thành biểu tượng của sức mạnh và ý chí phi thường ở độ tuổi nhi đồng.

Cơ bắp cuồn cuộn của chàng trai thể hình nhí (Ảnh: IG)

Cậu bé tập luyện cùng bố (Ảnh: IG)

Giữa vòng vây của sự nổi tiếng và tranh cãi

Sự nổi tiếng của Arat luôn là một con dao hai lưỡi. Một mặt, cậu bé trở thành nguồn cảm hứng cho hàng triệu trẻ em trên thế giới về tinh thần thể thao. Mặt khác, gia đình Arat phải đối mặt với không ít chỉ trích từ các chuyên gia y tế và dư luận.

Nhiều ý kiến cho rằng việc ép một đứa trẻ tập luyện cường độ cao với mức mỡ cơ thể cực thấp sẽ để lại hệ lụy khôn lường cho quá trình phát triển xương và tâm sinh lý. Những câu hỏi về việc "đánh cắp tuổi thơ" hay biến con cái thành "công cụ kiếm tiền" trên mạng xã hội đã từng là tâm điểm của những cuộc tranh luận nảy lửa trên các mặt báo quốc tế.

Bước sang năm 2026, Arat Hosseini không còn là cậu bé 6 tuổi biểu diễn thể hình. Arat đang trải qua những thay đổi lớn về thể chất và định hướng sự nghiệp. Không còn giữ vẻ ngoài "khô khốc" quá mức, cơ thể Arat hiện tại phát triển theo hướng của một vận động viên bóng đá chuyên nghiệp cao lớn hơn, linh hoạt hơn nhưng vẫn duy trì được sức mạnh cơ bắp đáng nể.