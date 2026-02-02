"Thần đồng pickleball" từng xếp top 6 thế giới thổ lộ mong ước giành HCV cho thể thao Việt Nam

Đại diện cho pickleball Việt Nam thi đấu và giành HCV ở những giải đấu quốc tế, đó là ước mong được "thần đồng pickleball" Quang Dương chia sẻ trong sự kiện sáng ngày 2/2.

Trong khuôn khổ sự kiện, Quang Dương cùng Wika đã tổ chức sự kiện ra mắt bộ sưu tập pickleball WIKA x Quang Dương | QD COLLECTION “First Flame”, đánh dấu sự hợp tác chiến lược giữa 2 bên.

Bộ sưu tập First Flame là câu chuyện thi đấu và hành trình vượt giới hạn của Quang Dương. Xuất thân từ tennis, Quang Dương sớm được tôi luyện trong môi trường thi đấu khắc nghiệt, nơi kỷ luật, bản lĩnh và khát khao chiến thắng trở thành nền tảng cốt lõi. Tuy nhiên, chấn thương tay từng buộc anh phải tạm dừng sự nghiệp, đối diện với câu hỏi lớn nhất của một vận động viên, liệu còn có thể tiếp tục thi đấu đỉnh cao hay không.

Chia sẻ với truyền thông, Quang Dương cho biết: “Tôi bắt đầu sự nghiệp từ tennis, nơi tôi học được kỷ luật, bản lĩnh và tinh thần chiến thắng. Chấn thương từng khiến tôi phải dừng lại và đặt ra câu hỏi lớn về tương lai thi đấu. Pickleball đến như một cơ hội đúng lúc – không chỉ giúp tôi trở lại sân đấu, mà còn mở ra một con đường mới để tôi phát triển và khẳng định bản thân”.

Từ điểm khởi đầu ấy, Quang Dương nhanh chóng ghi dấu ấn khi giành những danh hiệu quốc tế đầu tiên ở độ tuổi rất trẻ. Theo tay vợt này, thành công không chỉ mang ý nghĩa cá nhân mà còn phản ánh tiềm năng phát triển mạnh mẽ của pickleball.

“Những giải đấu quốc tế đầu tiên cho tôi niềm tin rằng pickleball là một môn thể thao hiện đại, giàu tính kết nối và đang bùng nổ trên toàn thế giới. Tại Việt Nam, tôi nhìn thấy tiềm năng rất lớn, từ phong trào quần chúng cho tới thi đấu chuyên nghiệp” - Quang Dương chia sẻ thêm.

Với Quang Dương, bộ sự tập lần này mang ý nghĩa đặc biệt, anh cho biết: “Đây là khoảnh khắc ngọn lửa được thắp sáng trở lại – không phải sự bùng nổ nhất thời, mà là khởi đầu cho một hành trình dài. Tôi mong muốn góp phần đưa pickleball Việt Nam tiến gần hơn với thế giới và truyền cảm hứng để nhiều người dám bước ra khỏi giới hạn của mình”.

Trong quá khứ, Quang Dương từng có thời điểm leo lên vị trí thứ 6 thế giới theo BXH của PPA (đơn vị chuyên tổ chức các giải đấu pickleball chuyên nghiệp hàng đầu tại Mỹ và quốc tế) và giành chức vô địch nội dung đơn nam giải Rate Championships thuộc hệ thống PPA Tour khi mới 18 tuổi.