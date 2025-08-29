Thần đồng Lamine Yamal yêu nữ rapper hơn 6 tuổi lập tức nhận cảnh báo "đừng để phải hối hận"

Ở tuổi 17, Lamine Yamal đang là niềm tự hào mới của Barcelona cũng như bóng đá Tây Ban Nha. Từ sau kỳ Euro 2024, cái tên Yamal vụt sáng khi trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi bàn và góp công lớn đưa La Roja đến ngôi vô địch. Tài năng, nổi tiếng và có trong tay mọi thứ, Yamal nhanh chóng thu hút sự chú ý cả trong lẫn ngoài sân cỏ.

Mới đây, thần đồng Barca khiến mạng xã hội bùng nổ khi công khai mối quan hệ tình cảm với Nicki Nicole , nữ ca sĩ người Argentina hơn anh 7 tuổi. Chàng trai 17 tuổi gọi cô bạn gái là "my queen" (nữ hoàng của tôi) và không ngần ngại đăng tải ảnh tình tứ chúc mừng sinh nhật tuổi 25 của Nicole. Chuyện tình "chị em" này lập tức trở thành đề tài nóng, được truyền thông quốc tế lẫn người hâm mộ bàn tán không ngớt.

Lamine Yamal công khai bạn gái ở tuổi 18

Tuy nhiên, khi Yamal đang chìm trong men say hạnh phúc, một lời cảnh báo bất ngờ được đưa ra từ Freddy Adu , cái tên từng được mệnh danh là "thần đồng bóng đá Mỹ". Adu, người cũng nổi lên từ khi mới 14-15 tuổi, hiểu rất rõ sức ép của việc nổi tiếng quá sớm và những cám dỗ ngoài sân cỏ có thể khiến một tài năng trẻ trượt dài.

Chia sẻ với báo chí, Adu nói:

"Khi còn trẻ, tôi từng gây xôn xao bởi những bức ảnh đi tiệc tùng, tụ tập. Người ta bắt đầu bàn tán rằng tôi không tập trung vào bóng đá. Và đúng là tôi đã phải trả giá đắt. Tôi không muốn điều đó lặp lại với Yamal".

Theo Adu, việc một cầu thủ trẻ vừa nổi danh đã công khai chuyện tình cảm, lại với một người lớn tuổi hơn, có thể khiến dư luận săm soi nhiều hơn là ủng hộ. "Yamal đang ở tâm điểm của mọi ánh mắt. Áp lực này không dễ dàng chút nào, đặc biệt là khi cậu ấy còn quá trẻ," Adu chia sẻ.

Người từng được coi là "Messi của nước Mỹ" cũng đưa ra lời khuyên thẳng thắn:

"Tôi không nói Yamal không được yêu đương. Nhưng hãy nhớ, bóng đá mới là sự nghiệp. Một ngày nào đó, cậu ấy có thể nhìn lại và thấy mình đã để lỡ mất điều quan trọng nhất".

Lời nhắn nhủ của Adu càng khiến người hâm mộ lo lắng hơn khi nhớ lại chính câu chuyện của anh. Freddy Adu từng ký hợp đồng chuyên nghiệp năm 14 tuổi, xuất hiện trên bìa tạp chí, được kỳ vọng sẽ là ngôi sao lớn. Nhưng rồi, những lùm xùm đời tư, việc thiếu tập trung vào chuyên môn và những lựa chọn sai lầm đã biến anh từ "thần đồng" thành một cầu thủ thất bại. Sự nghiệp Adu tụt dốc không phanh, để lại bài học cay đắng cho cả thế hệ sau.

Với Yamal, Barca đang đặt kỳ vọng cực lớn. Đội bóng xứ Catalonia coi cậu là tương lai của CLB, là người kế thừa cho Lionel Messi. Tài năng 17 tuổi này đã có suất đá chính, ghi bàn, kiến tạo và thể hiện sự chín chắn vượt tuổi. Nhưng đi cùng với ánh hào quang là hàng loạt cám dỗ, và đó chính là điều khiến các bậc tiền bối lo lắng.