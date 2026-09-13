Thần đồng Lamine Yamal và bạn gái xinh đẹp đón "thành viên" về biệt thự 11 triệu euro

Lamine Yamal khoe thành viên mới trong nhà.

Mối quan hệ tình cảm giữa thần đồng bóng đá Barcelona – Lamine Yamal và bạn gái Inés García tiếp tục tiến thêm một bước ngoặt quan trọng khi cả hai vừa chính thức chuyển về sống chung và cùng nhau nhận nuôi hai chú cún nhỏ.

Theo truyền thông Tây Ban Nha, nữ sáng tạo nội dung nổi tiếng Inés García đã chuyển toàn bộ đồ đạc từ căn nhà ở Talavera de la Reina (Toledo) đến Barcelona để dọn vào ở cùng Yamal. Cặp đôi hiện chung sống tại căn biệt thự sang trọng trị giá 11 triệu euro – cơ ngơi mà chân sút trẻ vừa mua lại từ cặp đôi đình đám một thời Shakira và Gerard Piqué. Động thái "góp gạo thổi cơm chung" này diễn ra chỉ sau khoảng vài tháng cả hai công khai tình cảm, khẳng định sự nghiêm túc và gắn kết trong mối quan hệ của cặp đôi.

Lamine Yamal khoe 2 thành viên mới của gia đình (Ảnh: IG)

Trước đó, chuyện tình của cả hai từng vướng tin đồn rạn nứt sau những đồn đoán xoay quanh chuyến nghỉ hè của tiền đạo Barca. Tuy nhiên, sự xuất hiện rạng rỡ của Inés bên cạnh Yamal tại tiệc sinh nhật, việc cô đồng hành cùng anh tại Lễ trao giải AFE lần thứ V cũng như sự ủng hộ từ gia đình hai bên đã dập tắt hoàn toàn những lời đồn đoán vô căn cứ.

Mới đây nhất, cặp đôi tiếp tục khiến người hâm mộ chú ý khi đăng tải những khoảnh khắc ngọt ngào trên tính năng Stories của Instagram để thông báo về bước tiến mới. Trong bức ảnh được chia sẻ, Yamal diện trang phục thể thao giản dị cùng bạn gái bế trên tay hai chú cún cún và trao nhau nụ hôn hạnh phúc.

Lamine và bạn gái hơn 2 tuổi đang trong mối quan hệ tình cảm hạnh phúc (Ảnh: IG)

Ảnh: IG

Ảnh: IG

Ở tuổi 19, Lamine Yamal không chỉ gặt hái thành công vang dội trên sân cỏ trong màu áo Barcelona và tuyển Tây Ban Nha mà còn đang tận hưởng cuộc sống viên mãn bên bạn gái hơn 2 tuổi. Việc cùng nhau dọn về sống chung và nhận nuôi thú cưng đánh dấu cột mốc quan trọng, tiếp tục khẳng định mối quan hệ ngày càng khăng khít của cặp đôi.