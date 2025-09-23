Thần đồng Lamine Yamal "trượt" Quả bóng vàng, bạn gái rapper liền có động thái này

Rạng sáng 23/9 (giờ Hà Nội), lễ trao giải Quả Bóng Vàng 2025 đã diễn ra hoành tráng tại Paris. Quả bóng vàng 2025 thuộc về Ousmane Dembele, trong khi ngôi sao trẻ của Barcelona – Lamine Yamal chỉ dừng lại ở vị trí Á quân với Quả Bóng Bạc. Dù vậy, tiền đạo 18 tuổi vẫn được vinh danh với giải thưởng Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm, ghi nhận một mùa bóng bùng nổ và đầy cảm hứng.

Lamine Yamal giành QBB

Việc Yamal không thể chạm tay vào danh hiệu cao quý khiến nhiều CĐV tiếc nuối. Trước lễ trao giải, anh được đánh giá là ứng viên nặng ký nhờ phong độ rực sáng trong màu áo Barca và tuyển Tây Ban Nha. Tuy nhiên, cuối cùng Dembele đã vượt qua để bước lên bục cao nhất.

Không thể trực tiếp có mặt ở Paris để chung vui cùng bạn trai, nữ rapper người Argentina Nicki Nicole – hơn Yamal 7 tuổi đã nhanh chóng gửi lời động viên trên mạng xã hội. Cô viết ngắn gọn: “Ngôi sao của em. Em yêu anh” kèm hình ảnh tình tứ của cả hai. Dòng chia sẻ nhanh chóng nhận được hàng chục nghìn lượt tương tác, trở thành nguồn an ủi lớn cho Yamal sau đêm gala.

Bạn gái động viên Lamine Yamal

Mối quan hệ của Yamal và Nicki Nicole được công khai cách đây không lâu. Cặp đôi bị bắt gặp đi chơi hộp đêm, đi nghỉ tại Monaco, và dần thoải mái chia sẻ nhiều khoảnh khắc ngọt ngào. Truyền thông châu Âu tiết lộ cả hai quen nhau từ bữa tiệc sinh nhật tuổi 18 của tiền đạo Barca, khi Nicole là khách mời đặc biệt.

Hiện tại, Yamal đang trong quá trình hồi phục chấn thương. Thời điểm anh trở lại sân cỏ vẫn chưa được xác định.