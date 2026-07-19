Thần đồng Lamine Yamal ôm bạn gái xinh đẹp dạo phố, tân trang visual trước chung kết World Cup, thợ cắt tóc còn đến bằng Rolls-Royce gây chú ý

Yamal thư giãn thật sự trước thềm chung kết World Cup giữa Tây Ban Nha và Argentina.

Trong khi đội tuyển Tây Ban Nha bước vào giai đoạn chuẩn bị cuối cùng cho trận chung kết World Cup 2026 gặp Argentina, Lamine Yamal vẫn giữ được tâm lý vô cùng thoải mái. Thần đồng của Barcelona liên tục trở thành tâm điểm với những khoảnh khắc đời thường bên ngoài sân cỏ.

Một đoạn video đang được chia sẻ rộng rãi ghi lại cảnh Lamine Yamal cùng bạn gái Inés García Santos xuất hiện trên đường phố New York. Cặp đôi ghé vào một quầy bán đồ ăn đường phố, vừa trò chuyện vừa chờ gọi món giữa không gian đông đúc của Manhattan.

Trong video, Yamal diện áo phông trắng, quần short đen và đội mũ lưỡi trai màu xanh. Anh nhiều lần vòng tay ôm bạn gái một cách đầy tình cảm. Trong khi đó, Inés García gây thiện cảm với vẻ ngoài xinh đẹp, trẻ trung khi diện áo ôm màu xanh kết hợp quần jean trắng năng động, buộc tóc gọn gàng và trang điểm nhẹ. Gương mặt thanh tú cùng nụ cười rạng rỡ của nữ influencer 21 tuổi nhanh chóng nhận được nhiều lời khen từ người hâm mộ.

Inés García là một influencer về thời trang và phong cách sống đến từ Seville (Tây Ban Nha). Cô và Yamal quen nhau qua mạng xã hội trước khi chính thức công khai mối quan hệ vào đầu năm 2026. Kể từ đó, người đẹp thường xuyên xuất hiện trên khán đài để cổ vũ bạn trai trong hành trình chinh phục World Cup.

Lamine Yamal ôm bạn gái dạo phố, tân trang diện mạo trước chung kết Tây Ban Nha vs Argentina (Video: 433)

Không lâu sau chuyến dạo phố, một video khác tiếp tục thu hút sự chú ý khi ghi lại cảnh Yamal chuẩn bị thay đổi diện mạo trước trận đấu lớn nhất sự nghiệp. Ngôi sao 19 tuổi ngồi trên ghế cắt tóc với chiếc áo choàng quen thuộc, trong khi barber tỉ mỉ chỉnh lại mái tóc xoăn đặc trưng - hình ảnh đã trở thành "thương hiệu" của anh.

Điều khiến cộng đồng mạng bàn tán nhiều nhất lại không nằm ở kiểu tóc mới mà là màn xuất hiện đầy ấn tượng của người thợ cắt tóc. Theo đoạn video được chia sẻ, barber của Yamal đến bằng một chiếc Rolls-Royce trước khi bắt đầu công việc, gây xôn xao.

Việc dành thời gian thư giãn cùng bạn gái và chăm chút ngoại hình cho thấy Yamal đang bước vào trận chung kết với tinh thần khá thoải mái. Đây cũng là cách nhiều ngôi sao bóng đá lựa chọn để giải tỏa áp lực trước những trận cầu quan trọng nhất.

Ở tuổi 19, Lamine Yamal đang đứng trước cơ hội đi vào lịch sử nếu cùng tuyển Tây Ban Nha giành chức vô địch World Cup 2026. Sau một giải đấu bùng nổ, tài năng trẻ của Barcelona được kỳ vọng sẽ tiếp tục tỏa sáng để giúp La Roja chinh phục chiếc cúp vàng thế giới.

Trước giờ bóng lăn, từ những khoảnh khắc ngọt ngào bên bạn gái xinh đẹp cho đến màn "tút tát" mái tóc trước trận đấu, mọi động thái của Lamine Yamal đều nhận được sự quan tâm đặc biệt. Người hâm mộ giờ chỉ còn chờ xem liệu thần đồng của bóng đá Tây Ban Nha có thể hoàn tất mùa hè đáng nhớ nhất trong sự nghiệp bằng chức vô địch World Cup đầu tiên.

Tú Tú.