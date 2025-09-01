Thần đồng Lamine Yamal cao 1m80 “phải lòng” nữ rapper hơn 6 tuổi cao 1m45, chung khung hình sẽ thế nào?

Lamine Yamal "viên ngọc sáng" mới của Barcelona và tuyển Tây Ban Nha không gây chú ý với tài năng mà chuyện tình cảm đời thường cũng khiến dân tình bàn tán không ngớt. Những ngày qua, mạng xã hội xôn xao trước loạt ảnh tài năng trẻ 18 tuổi tay trong tay cùng bạn gái Nicki Nicole, một nữ rapper trẻ có chiều cao khiêm tốn chỉ khoảng 1m45.

Trong ảnh, cầu thủ trẻ 17 tuổi xuất hiện với outfit quen thuộc với áo thun trắng, quần short dáng rộng, túi đeo chéo năng động. Bên cạnh đó, bạn gái của anh – rapper Nicki Nicole chọn trang phục đen ôm dáng, toát lên vẻ cá tính, hiện đại. Dù chênh lệch gần 40cm chiều cao, cả hai vẫn cực kỳ "ăn rơ" khi sánh bước bên nhau. Hình ảnh chàng trai cao lớn nắm tay cô bạn gái nhỏ nhắn được ví như "cặp đôi hoạt hình đáng yêu đời thực", khiến netizen không ngừng "thả tim" rần rần. Một số bình luận vui nhộn còn ví họ như "phiên bản đời thực của cặp đôi hoạt hình đáng yêu" hay "đúng kiểu chuyện tình chênh lệch nhưng dễ thương hết nấc".

Khoảnh khắc đáng yêu hết cỡ của Yamal và bạn gái

Chuyện tình tuổi 18

Chuyện tình của Yamal và Nicki Nicole được cho là bắt đầu nhen nhóm vào tháng 7 vừa rồi, khi cả hai gặp nhau trong buổi tiệc sinh nhật lần thứ 18 của cầu thủ tại Ibiza. Chỉ ít ngày sau, họ bị bắt gặp khóa môi trong hộp đêm, rời đi cùng nhau lúc 4 giờ sáng. Loạt khoảnh khắc "bằng chứng" này nhanh chóng đẩy tin đồn hẹn hò lên cao trào.

Không lâu sau, cặp đôi lại tiếp tục được paparazzi ghi lại cảnh cùng đi nghỉ dưỡng tại Monaco. Hình ảnh cả hai sánh đôi, cười nói vui vẻ, sau đó trở về Barcelona bằng chuyên cơ riêng càng khiến công chúng tin chắc mối quan hệ này không chỉ dừng lại ở tin đồn.

Chi tiết ngọt ngào nhất là khi dân mạng soi được hình nền điện thoại của Yamal chính là ảnh của Nicki Nicole. Và rồi, mọi chuyện được "chốt đơn" khi Yamal công khai chúc mừng sinh nhật tuổi 25 của bạn gái trên Instagram bằng loạt ảnh lãng mạn tràn ngập bóng bay, hoa hồng và không quên đặt tay ôm eo đầy tình cảm.

Lamine Yamal đã công khai nàng rapper

Nicki Nicole (tên thật Nicole Denise Cucco), sinh năm 2000 tại Argentina, được coi là một trong những gương mặt nổi bật của làng nhạc Latin. Cô từng gây tiếng vang với loạt bản hit như Wapo Traketero, Colocao, Mamichula và là nghệ sĩ Argentina đầu tiên biểu diễn trong chương trình The Tonight Show Starring Jimmy Fallon năm 2021.

Tình yêu tuổi 17 của Yamal khiến người hâm mộ có nhiều phản ứng trái chiều. Cựu thần đồng bóng đá Mỹ Freddy Adu thẳng thắn khuyên Yamal nên cẩn thận, bởi ở tuổi còn quá trẻ, việc công khai yêu đương có thể khiến anh phân tâm và ảnh hưởng đến sự nghiệp. Với vị thế hiện tại, Yamal được xem là tương lai của Barca và tuyển Tây Ban Nha, vì thế mọi quyết định đời tư đều dễ dàng trở thành đề tài bàn tán.

Ở thời điểm hiện tại, Lamine Yamal không chỉ là niềm tự hào của lò La Masia mà còn được kỳ vọng trở thành "trụ cột mới" của bóng đá Tây Ban Nha. Anh lập kỷ lục cầu thủ trẻ nhất khoác áo Barca, trẻ nhất ghi bàn tại Euro và được xem là đối thủ tiềm năng với những siêu sao hàng đầu trong tương lai.