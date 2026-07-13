"Thần đồng DanceSport Việt" Hoàng Misaki vô địch châu Á, ghi dấu mốc lịch sử ở tuổi 13

Hoàng Misaki tiếp tục ghi dấu ấn mạnh mẽ trên đấu trường DanceSport quốc tế khi xuất sắc giành chức vô địch nội dung Asian Championship Solo Female Junior II Latin.

Đây là VĐV đầu tiên của Việt Nam giành ngôi vô địch châu Á ở nội dung Latin solo nữ dành cho lứa tuổi thiếu niên, mở ra cột mốc đáng nhớ cho DanceSport nước nhà.

Bên cạnh tấm HCV châu Á, Hoàng Misaki còn đăng quang ở nội dung WDSF Open Solo Female Junior II Latin - Vietnam Dancesport Festival 2026, khẳng định phong độ ổn định và đẳng cấp vượt trội trước các đối thủ quốc tế.

Hoàng Misaki sinh năm 2013 tại Tokyo (Nhật Bản), hiện đang sinh sống và học tập tại Hà Nội. Bắt đầu làm quen với DanceSport từ năm 5 tuổi, Misaki nhanh chóng bộc lộ năng khiếu nổi bật cùng niềm đam mê đặc biệt với bộ môn này.

Những tố chất về cảm nhạc, kỹ thuật và khả năng trình diễn và hình thể nổi bật giúp cô liên tục tạo được dấu ấn ở các giải đấu trong nước cũng như quốc tế. Cô được đông đảo người yêu DanceSport ưu ái gọi là "thần đồng DanceSport Việt".

Nhận thấy tiềm năng phát triển lâu dài, từ năm 2023, Hoàng Misaki quyết định theo đuổi con đường vận động viên chuyên nghiệp và bắt đầu quá trình đào tạo bài bản dưới sự hướng dẫn của trọng tài quốc tế Chu Quỳnh Trang. Hiện cô đang là vận động viên của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên.

Dưới sự dẫn dắt của trọng tài quốc tế Chu Quỳnh Trang, Hoàng Misaki không chỉ được hoàn thiện về kỹ thuật chuyên môn mà còn được xây dựng nền tảng thi đấu theo tiêu chuẩn quốc tế.

Cô thường xuyên tập huấn với các HLV hàng đầu Thế giới đến từ: Tây Ban Nha, Đức , Hungary, Pháp, Hàn Quốc, Hồng Kông-Trung Quốc… Đồng thời Hoàng Misaki cũng thường xuyên tham gia các giải đấu quốc tế tại: Đức, Trung Quốc, Malaysia, Đài Loan-Trung Quốc , Hồng Kông-Trung Quốc, Philippines…

Giáo án huấn luyện bài bản, định hướng phát triển rõ ràng cùng kinh nghiệm nhiều năm đào tạo vận động viên của nữ trọng tài đã giúp Misaki phát huy tối đa tiềm năng, từng bước chinh phục các đấu trường lớn.

Trong hơn hai năm đồng hành, Chu Quỳnh Trang liên tục đưa học trò tham dự các giải đấu quốc gia và quốc tế để tích lũy kinh nghiệm, nâng cao bản lĩnh thi đấu.

Thành quả là Hoàng Misaki liên tiếp gặt hái những danh hiệu quan trọng, từ các giải WDSF cho đến chức vô địch quốc gia và nay là ngôi vô địch châu Á lịch sử. Thành tích này không chỉ khẳng định tài năng của nữ VĐV trẻ mà còn cho thấy hiệu quả của công tác đào tạo chuyên nghiệp, góp phần tạo nên lớp vận động viên kế cận chất lượng cho DanceSport Việt Nam.

Ở tuổi 13, Hoàng Misaki đã sở hữu bảng thành tích đáng ngưỡng mộ. Cô hiện xếp hạng 9 thế giới nội dung Thiếu niên 1 Latin và hạng 14 thế giới nội dung Thiếu niên 2 Latin.

Bên cạnh đó là danh hiệu Vô địch Quốc gia Solo Thiếu niên Toàn năng Latin hai năm liên tiếp 2025 và 2026, Vô địch WDSF Open Solo Female Junior I Latin - Hanoi Stars Dance Festival 2026 cùng Vô địch WDSF Open Solo Female Junior II Latin - Hanoi Stars Dance Festival 2026.

Việc trở thành nhà vô địch châu Á ở lứa tuổi thiếu niên không chỉ là dấu son trong sự nghiệp của Hoàng Misaki mà còn là tín hiệu tích cực đối với DanceSport Việt Nam trên bản đồ quốc tế.

Thành công của cô là kết quả của tài năng, sự nỗ lực bền bỉ cùng quá trình đào tạo bài bản dưới sự dìu dắt của trọng tài quốc tế Chu Quỳnh Trang. Đây cũng được kỳ vọng sẽ là động lực để thế hệ vận động viên trẻ tiếp tục theo đuổi đỉnh cao thành tích, đóng góp nhiều hơn cho thể thao nước nhà trong tương lai.