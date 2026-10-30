Thần đồng bóng đá 3 tuổi gây sốt, được ví "đá như Messi"

Thần đồng 3 tuổi chấp cả lứa anh lớn 5 tuổi ở Mỹ.

Chuyện "quá giỏi so với phần còn lại" tưởng chừng chỉ là một câu nói đùa, nhưng lại vừa trở thành trải nghiệm đầy oái oăm với Nevada Pierre - cậu bé 3 tuổi sống tại vùng Central Florida (Mỹ). Sở hữu kỹ năng chơi bóng thiên bẩm được so sánh với siêu sao Lionel Messi, cậu bé vừa trở thành tâm điểm của dư luận.

Theo Marca, sự việc diễn ra trong trận đấu thuộc giải bóng đá phong trào do tổ chức i9 Sports điều hành tại Winter Park, Florida. Dù giải đấu vốn thiết kế cho lứa tuổi lên 5, Pierre mới tròn 3 tuổi vẫn tỏ ra hoàn toàn áp đảo các anh lớn. Tuy nhiên, ban tổ chức lại quyết định cắt giảm thời gian thi đấu của cậu bé nhằm giữ "sự cân bằng" cho giải đấu.

Cậu bé 3 tuổi đá với các anh 5 tuổi (Ảnh: IG)

Chính quyết định trên đã châm ngòi cho cuộc tranh cãi gay gắt giữa gia đình Pierre và giám đốc giải đấu. Mọi chuyện đẩy lên cao trào khi vị giám đốc này quyết định gọi điện cho tổng đài khẩn cấp 911, báo cáo rằng mẹ của cậu bé đang "gây mất trật tự nghiêm trọng". Lực lượng cảnh sát sau đó đã phải có mặt tại hiện trường để can thiệp và làm dịu những cái đầu nóng.

Dù sự việc được giải quyết ổn thỏa về mặt pháp lý, gia đình Pierre đã quyết định rút lui hoàn toàn khỏi giải đấu. Bức xúc trước cách xử lý của ban tổ chức, mẹ cậu bé chia sẻ rằng việc lực lượng chức năng xuất hiện đã gây tổn thương tâm lý không nhỏ cho con trai: "Cháu vẫn rất muốn tiếp tục đá bóng, nhưng tuyệt đối không muốn quay lại nơi đó nữa. Thật bất công khi một đứa trẻ 3 tuổi phải sống trong cảm giác rằng mình đã làm điều gì đó sai trái chỉ vì chơi bóng quá giỏi".

Hiện tại, giải đấu i9 Sports đang hứng chịu làn sóng chỉ trích dữ dội từ cộng đồng mạng vì cách hành xử bị cho là kìm hãm tài năng trẻ. Trong khi đó, vụ việc giúp cậu bé cán mốc hơn 1 triệu người theo dõi trên Instagram và 1,5 triệu lượt theo dõi trên TikTok. Gia đình em khẳng định đang tích cực tìm kiếm một giải đấu mới phù hợp hơn để cậu bé tiếp tục theo đuổi đam mê.