Thần đồng 18 tuổi Lamine Yamal dẫn nữ rapper hơn 6 tuổi về ra mắt gia đình

Lamine Yamal – “viên ngọc quý” của Barcelona đang trở thành tâm điểm không chỉ trên sân cỏ mà còn cả đời sống riêng tư khi anh chính thức đưa bạn gái, nữ ca sĩ Nicki Nicole, về ra mắt gia đình. Động thái này được xem như lời khẳng định rõ ràng nhất về mối quan hệ tình cảm của cặp đôi sau thời gian dài úp mở.

Trong bữa ăn tại một nhà hàng Nhật Bản, Nicki Nicole xuất hiện thân mật bên gia đình Yamal. Cô được bắt gặp vừa trò chuyện vừa vui đùa thoải mái cùng Keyne – em trai cầu thủ trẻ. Hình ảnh nữ ca sĩ hoà nhập cùng gia đình bạn trai khiến người hâm mộ tin chắc rằng chuyện tình của họ không còn ở mức tìm hiểu mà đã nghiêm túc bước sang giai đoạn mới.

Khoảnh khắc em trai Yamal được Nicki Nicole chăm sóc

Trước đó, người ta chỉ thấy bóng dáng Nicki xuất hiện mờ nhạt trong những tấm ảnh Yamal đăng tải hoặc qua chi tiết thú vị là hình nền điện thoại. Dù nhiều lần dính tin đồn hẹn hò, cả hai chưa từng công khai chính thức. Mãi đến gần đây, Yamal mới đăng ảnh chụp chung và khẳng định mối quan hệ trên trang cá nhân, nhận về hàng trăm nghìn lượt tương tác từ người hâm mộ.

Điều đáng chú ý hơn cả là chính Nicki Nicole cũng thoải mái bày tỏ tình yêu của mình. Trong một sự kiện ngày 10/9, nữ ca sĩ sinh năm 2000 khẳng định: “Vâng, tôi thực sự đang yêu Lamine Yamal. Tôi yêu thành phố Barcelona và thậm chí muốn học tiếng Catalan để gắn bó với nơi này lâu dài hơn”. Phát ngôn thẳng thắn này chẳng khác nào lời xác nhận chính thức, đồng thời xoá tan mọi lời bàn tán về việc cả hai từng gặp trục trặc.

Yamal bị phát hiện gặp vấn đề ở vùng xương mu sau khi trở về từ đợt tập trung cùng ĐTQG

Sự kết hợp giữa Yamal và Nicki Nicole cũng gây nhiều tò mò. Một bên là tài năng bóng đá mới 18 tuổi, được kỳ vọng trở thành biểu tượng mới của Barcelona và bóng đá Tây Ban Nha. Một bên là ca sĩ trẻ đầy cá tính, nổi tiếng với phong cách âm nhạc hiện đại và sức hút lớn trong giới trẻ Mỹ Latin. Sự chênh lệch tuổi tác 6 năm không làm giảm đi độ ăn ý mà trái lại, khiến chuyện tình của họ thêm phần đặc biệt.

Trong khi tình cảm đang thăng hoa, Yamal lại đối diện với thử thách trên sân cỏ. Anh vừa dính chấn thương khi tập trung cùng tuyển Tây Ban Nha, khiến huấn luyện viên Hansi Flick bày tỏ sự không hài lòng về cách xử lý của đội ngũ y tế. Barcelona cũng buộc phải thận trọng, tránh để ngôi sao tuổi teen tái phát chấn thương khi mùa giải mới chỉ bắt đầu.

Ở La Liga cuối tuần qua, Barca vẫn có màn trình diễn huỷ diệt khi đè bẹp Valencia 6-0 dù vắng Yamal. Tuy nhiên, sự chú ý vẫn đổ dồn vào khả năng trở lại của cầu thủ trẻ trong trận đấu quan trọng gặp Newcastle tại Champions League. Nếu kịp bình phục, sự xuất hiện của anh sẽ tiếp thêm sức mạnh cho hàng công đội bóng xứ Catalan.

Bên ngoài sân cỏ, việc công khai tình yêu với Nicki Nicole càng khiến tên tuổi Yamal trở nên nổi bật. Ở tuổi 17, anh không chỉ gánh vác kỳ vọng trở thành ngôi sao mới của bóng đá thế giới, mà còn sở hữu một chuyện tình lãng mạn, được công chúng quan tâm chẳng kém gì những đường bóng trên sân.