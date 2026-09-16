Thần đồng 16 tuổi lập cú đúp, Arsenal thắng tưng bừng ở Cúp Liên đoàn

Max Dowman tỏa sáng với cú đúp trong chiến thắng 4-2 của Arsenal trước Ipswich Town ở vòng ba Cúp Liên đoàn Anh. Màn trình diễn tại Portman Road giúp tài năng 16 tuổi ghi điểm với HLV Mikel Arteta trong cuộc cạnh tranh cơ hội ra sân.

Dowman ăn mừng bàn thắng cùng đồng đội.

Arsenal và Ipswich cùng xoay tua mạnh lực lượng, với tổng cộng 19 thay đổi trong đội hình xuất phát so với các trận đấu tại Ngoại hạng Anh cuối tuần trước. Bên phía đội khách, Dowman và trung vệ 17 tuổi Marli Salmon lần đầu được đá chính ở mùa giải này.

Chỉ mất 7 phút, Dowman đã tạo dấu ấn bằng pha xử lý đẹp mắt. Cầu thủ 16 tuổi đoạt bóng ở giữa sân, bật nhả với Eberechi Eze rồi tăng tốc đột phá, khiến hai hậu vệ Ipswich ngã xuống trước khi dứt điểm đánh lừa thủ môn, mở tỷ số cho Arsenal.

Đội khách tiếp tục gia tăng cách biệt nhờ công Noni Madueke. Từ đường chuyền bổng của Mikel Merino qua đầu hàng thủ, cầu thủ chạy cánh người Anh tung cú sút căng, nhân đôi lợi thế.

Sau giờ nghỉ, Dowman hoàn tất cú đúp. Đón đường chuyền của Martin Zubimendi, anh khống chế gọn gàng rồi bình tĩnh sút sệt vào góc xa. Nếu bàn mở tỷ số thể hiện tốc độ và khả năng đột phá, pha lập công thứ hai cho thấy sự nhạy bén trong di chuyển cùng bản lĩnh trước khung thành của tài năng trẻ Arsenal.

Dowman còn góp dấu giày vào bàn thắng tiếp theo khi chủ động để bóng trôi tới vị trí của Merino. Tiền vệ người Tây Ban Nha dứt điểm đưa bóng chạm mép trong cột dọc vào lưới, nâng tỷ số lên 4-0.

Ipswich sau đó gỡ được hai bàn. Anis Mehmeti tận dụng đường chuyền của Jack Clarke để lập công, trước khi Chuba Akpom xoay người dứt điểm gọn gàng. Tuy nhiên, những nỗ lực muộn màng không đủ giúp đội chủ nhà tránh thất bại.

Chiến thắng tại Portman Road nối dài mạch toàn thắng từ đầu mùa của Arsenal, đồng thời đánh dấu màn trở lại ấn tượng của Dowman. Mùa trước, cầu thủ này ra sân 13 lần và trở thành người trẻ nhất ghi bàn trong lịch sử Ngoại hạng Anh với pha lập công trước Everton. Tuy nhiên, từ đầu mùa này, anh mới chỉ có tên trong danh sách dự bị, chưa được vào sân.

Trước trận, HLV Arteta khẳng định Dowman sẽ có thời gian thi đấu, nhưng phải nỗ lực giành lấy cơ hội như mọi đồng đội. Cú đúp trước Ipswich là lời đáp thuyết phục của cầu thủ 16 tuổi.

Dowman cũng trở thành cầu thủ 16 tuổi thứ hai ghi hai bàn trong một trận cho một CLB Ngoại hạng Anh trên mọi đấu trường, sau Wayne Rooney. Cựu tiền đạo người Anh từng làm được điều tương tự khi cùng Everton đối đầu Wrexham tại Cúp Liên đoàn năm 2002.