Tham vọng chinh phục Đông Nam Á, Indonesia sớm "ngã ngựa"

U23 Indonesia vừa trải qua một trận đấu đáng thất vọng trước U23 Ấn Độ trong khuôn khổ giao hữu diễn ra tại SVĐ Gelora Bung Karno Madya, Jakarta vào tối 10/10. Mặc dù được kỳ vọng sau khi chia tay HLV người Hà Lan Gerald Vanenburg, đội bóng do HLV Indra Sjafri dẫn dắt đã không thể hiện được phong độ như mong đợi và chịu thua với tỷ số 1-2.

Trận đấu bắt đầu với sự chủ động của U23 Indonesia khi họ cố gắng kiểm soát thế trận và gây áp lực lên đội khách. Tuy nhiên, ngay ở phút thứ 5, đội tuyển Ấn Độ đã bất ngờ mở tỷ số nhờ pha cướp bóng và dứt điểm chính xác của Suhail Ahmad, sau khi có sự sai lầm từ cầu thủ Frengky Missa.

U23 Indonesia thất bại trước U23 Ấn Độ trong quá trình rèn luyện hướng về SEA Games 33 tại Thái Lan cuối năm nay.

Chịu áp lực sau khi bị dẫn bàn, U23 Indonesia dồn hết sức tấn công nhưng vẫn không thể cải thiện tình hình. Đến phút 26, Ấn Độ lại gia tăng cách biệt với một cú sút từ xa không thể cản phá của Suhail Ahmad. Dù vậy, trước khi hiệp một khép lại, Indonesia đã có bàn gỡ do công của Dony Tri Pamungkas, người đã thực hiện một pha dứt điểm đẹp mắt ở phút 41.

Trong hiệp hai, HLV Indra Sjafri đã thực hiện một số sự thay đổi nhân sự với nhiều cầu thủ dày dạn kinh nghiệm hơn, bao gồm Arkhan Fikri, Michael Tata và Jens Raven. Tuy nhiên, bất chấp những nỗ lực, không có thêm bàn thắng nào được ghi trong hiệp đấu này.

Đây là trận thua thứ hai liên tiếp của U23 Indonesia, sau khi họ vừa thất bại trước U23 Việt Nam ở chung kết U23 Đông Nam Á 2025. Đội bóng sẽ có một cơ hội nữa để phục hồi danh dự khi tái đấu với U23 Ấn Độ vào ngày 13 tháng 10 tới. HLV Indra Sjafri sẽ cần phải nhanh chóng tìm ra hướng đi mới cho đội bóng, nếu không muốn tiếp tục bị chỉ trích trong bối cảnh kỳ vọng cao từ người hâm mộ trước thềm SEA Games 33. Hiện, U23 Indonesia đang là ĐKVĐ của SEA Games khi lên ngôi hồi năm 2023 sau 32 năm chờ đợi.