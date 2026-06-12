“Thảm họa” trong trận đấu của tuyển Hàn Quốc khiến FIFA bị chế giễu

Truyền thông Anh tranh thủ chế giễu FIFA sau chiến thắng của tuyển Hàn Quốc trước Cộng hòa Séc.

Sáng 12/6, tuyển Hàn Quốc vừa tạo nên cuộc lội ngược dòng đầy ấn tượng trước CH Séc với tỷ số 2-1. Ngay sau trận, hãng truyền thông nổi tiếng từ nước Anh, Daily Mail, đã đăng bài bình luận chế giễu FIFA. Daily Mail đặt tiêu đề: “Nỗi xấu hổ tại World Cup khi hàng trăm ghế bị bỏ trống trong trận đấu Hàn Quốc - Cộng hòa Séc... bất chấp việc FIFA tự hào về nhu cầu "chưa từng có" tại trận đấu này”.

Theo Daily Mail, việc trận Hàn Quốc gặp CH Séc có hàng trăm chiếc ghế trống, giống như một “thảm họa” sau những lời giới thiệu từ FIFA.

Daily Mail bình luận: “Trận đấu thứ hai của World Cup giữa Hàn Quốc và Cộng hòa Séc diễn ra trước hàng trăm khán đài trống vào tối thứ Năm, được xem là một thảm họa đối với FIFA trong ngày khai mạc giải đấu.

Chỉ vài tuần sau khi cơ quan quản lý tuyên bố rằng trang web bán vé của họ đã nhận được 500 triệu yêu cầu đặt vé, một con số chưa từng có, sân vận động Guadalajara dường như không hề chật kín khán giả trong suốt trận đấu khai mạc, diễn ra lúc 8 giờ tối theo giờ Mexico.

Có thể thấy nhiều chỗ ngồi trống rải rác khắp khán phòng, đặc biệt là ở khu vực VIP và khu vực đối diện với máy quay truyền hình chính.

FIFA đã rất muốn tránh hình ảnh đó trước thềm lễ hội bóng đá mùa hè năm nay, bằng cách giảm mạnh giá vé cho tất cả 104 trận đấu nhằm thu hút thêm nhiều người hâm mộ đến Mỹ, Canada và Mexico, bất chấp việc họ luôn tự hào về nhu cầu khổng lồ”.

Daily Mail dùng hình ảnh khán đài có nhiều ghế trống để chế giễu FIFA.

“"Các bạn đã nghe rồi đấy, đã có rất nhiều cuộc thảo luận về việc bán vé World Cup", Chủ tịch FIFA Gianni Infantino nói vào tháng Tư. "Chúng tôi đã nhận được 500 triệu yêu cầu mua vé — 500 triệu yêu cầu mua vé. Trong hai kỳ World Cup trước đó, chúng tôi chỉ nhận được 50 triệu yêu cầu mua vé. Còn ở đây, con số là 500 triệu”.

Tuy nhiên, hàng nghìn vé vẫn còn được bán trên các cổng bán lại chính thức, bao gồm cả vé cho trận đấu mở màn của đội tuyển Mỹ gặp Paraguay vào thứ Sáu tại Los Angeles” – Daily Mail tiếp tục trích phát biểu của người đứng đầu FIFA.

Trang Daily Mail tiếp tục bình luận về những sự cố hỗn loạn liên quan tới World Cup: “

“Ngày khai mạc World Cup đã diễn ra đầy hỗn loạn đối với FIFA, với các cuộc biểu tình bạo lực nổ ra bên ngoài Sân vận động Thành phố Mexico trước trận đấu khai mạc giữa Mexico và Nam Phi. Điều lẽ ra phải là một lễ hội toàn cầu đã biến thành một cơn ác mộng hỗn loạn, đe dọa làm lu mờ hoàn toàn sự kiện khai mạc giải đấu”.

Xếp hạng bảng A sau lượt trận mở màn.



