Thảm bại 2-7 trước Việt Nam, Trung Quốc bị loại sớm khỏi giải châu Á

Việt Nam 7-2 Trung Quốc (vòng loại Futsal châu Á 2026)

Trong một trận đấu không thể ấn tượng hơn, đội tuyển futsal Việt Nam đã có màn trình diễn xuất sắc khi đánh bại đội tuyển Trung Quốc với tỷ số 7-2 vào tối ngày 22/09/2025 trong khuôn khổ vòng loại futsal châu Á 2026. Với chiến thắng này, Việt Nam giành trọn 6 điểm sau 2 lượt trận, hiện đang dẫn đầu bảng E một cách áp đảo.

Trận đấu diễn ra tại sân nhà Trung Quốc, và ngay từ những phút đầu, Việt Nam đã thể hiện sức mạnh vượt trội. Chỉ chưa đầy 1 phút bóng lăn, Châu Đoàn Phát mở tỷ số với một pha dứt điểm cận thành, mặc dù sau đó bị đau. Không lâu sau, Vũ Ngọc Ánh đã ghi liên tiếp hai bàn, giúp đội bóng áo trắng dẫn trước 3-0 chỉ trong vòng chưa đầy 9 phút.

Futsal Việt Nam có chiến thắng ấn tượng 7-2 trước chủ nhà Trung Quốc (Ảnh: VFF).

Trung Quốc, trong tình thế phải tìm bàn gỡ, càng thi đấu càng lúng túng khi để Việt Nam nâng tỷ số lên 5-0 trước khi hiệp một khép lại. Hiệp hai chứng kiến sự áp đảo của đội bóng Việt Nam với những bàn thắng liên tiếp. Thịnh Phát ghi hai bàn nữa, nâng tỷ số lên 7-0, trước khi Trung Quốc có được 2 bàn danh dự vào những phút cuối cùng.

Đáng chú ý, Trung Quốc đã chính thức bị loại sau trận đấu này, khi cả họ và Hong Kong (Trung Quốc) đều không có điểm trong bảng E. Trong khi đó, với thắng lợi này, đội tuyển futsal Việt Nam đã khẳng định vị thế của mình trên bảng xếp hạng FIFA khi đứng thứ 26, trong khi đối thủ Trung Quốc xếp thứ 85.

Trận đấu này không chỉ thể hiện sức mạnh của bóng đá futsal Việt Nam mà còn mở ra hy vọng rất lớn cho cả đội hướng tới việc giành vé tham dự Vòng chung kết châu Á 2026, dự kiến tổ chức tại Indonesia.

Người hâm mộ không thể không phấn khởi trước thành tích này và hy vọng vào những chiến thắng tiếp theo của đội tuyển trong các vòng đấu sắp tới.

Trước đó vào lúc 14h30 hôm nay, Lebanon chỉ hòa được Hong Kong 1-1. Theo lịch, lúc 14h30 ngày 24/9 tới, Việt Nam sẽ có trận cuối bảng E gặp Lebanon, còn Trung Quốc đấu trận thủ tục với Hong Kong lúc 18h30 cùng ngày.