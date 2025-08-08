Thái Sơn Bắc năm thứ 14 liên tiếp đồng hành cùng Giải bóng đá nữ Vô địch quốc gia

Chiều 8/8, tại trụ sở LĐBĐVN đã diễn ra Lễ công bố Nhà tài trợ chính và Bốc thăm xếp lịch thi đấu giải bóng đá nữ VĐQG – Cúp Thái Sơn Bắc 2025.
Đến dự buổi lễ có bà Lê Thị Hoàng Yến – Phó Cục Trưởng Cục TDTT; ông Trần Anh Tú – Phó Chủ tịch LĐBĐVN; ông Nguyễn Trung Kiên – Phó Chủ tịch LĐBĐVN; ông Nguyễn Quốc Hội – Uỷ viên thường trực BCH LĐBĐVN; ông Nguyễn Văn Phú – Tổng Thư ký LĐBĐVN; ông Nguyễn Minh Ngọc – Tổng Giám đốc Công ty VPF; ông Trần Anh Minh – Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Thiết bị điện Thái Sơn Bắc; ông Mai Thế Hưng – Giám đốc Công ty Cổ phần Động Lực, cùng đại diện Ban Tổng thư ký LĐBĐVN và đại diện một số câu lạc bộ.
Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Phú – Tổng Thư ký LĐBĐVN nhấn mạnh, với sự nỗ lực của LĐBĐVN cùng quyết tâm của các CLB và sự đồng hành dài hạn, trách nhiệm của nhà tài trợ Công ty TNHH Thương mại Thiết bị điện Thái Sơn Bắc, giải bóng đá nữ vô địch quốc gia từng bước nâng tầm chuyên nghiệp, cống hiến những trận đấu hấp dẫn. “Giải đấu là cơ sở để các chuyên gia tuyển chọn nhân sự xuất sắc cho các đội tuyển nữ quốc gia, đặc biệt là ĐT nữ Việt Nam. Nhờ vậy, bóng đá nữ Việt Nam từng bước đạt được kết quả đáng ghi nhận. Mới đây nhất, thầy trò HLV Mai Đức Chung đã giành vé dự VCK Asian Cup nữ 2026 diễn ra tại Australia. Ngoài ra, ĐT nữ Việt Nam cũng đứng hạng 37 trên BXH FIFA, đồng thời là hạng 6 châu Á”, Tổng thư ký Nguyễn Văn Phú phấn khởi cho biết.
Năm nay cũng là năm thứ 14 liên tiếp, giải bóng đá nữ vô địch quốc gia nhận được sự đồng hành của Công ty TNHH Thương mại Thiết bị điện Thái Sơn Bắc trên cương vị là Nhà tài trợ chính. Đây là nguồn động viên, khích lệ rất quan trọng, thể hiện gắn kết và những đóng góp to lớn, bền bỉ của Nhà tài trợ chính đối với sự phát triển của bóng đá nữ Việt Nam.
Đại diện nhà tài trợ, ông Trần Anh Minh – Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Thiết bị điện Thái Sơn Bắc khẳng định: “Năm nay là năm thứ 14 Thái Sơn Bắc đồng hành với giải bóng đá nữ vô địch quốc gia, trên cương vị nhà tài trợ chính của giải đấu. Với chúng tôi, đây là niềm vinh dự, tự hào khi góp phần tạo thương hiệu cho sân chơi cao nhất ở cấp độ CLB của bóng đá nữ Việt Nam. Ở chiều ngược lại, giải bóng đá nữ vô địch quốc gia cũng tạo hình ảnh đẹp cho Thái Sơn Bắc và đối với các khách hàng của công ty. Chúng tôi luôn muốn cùng với LĐBĐVN tạo ra sự ổn định, bền vững cho giải đấu, tạo sân chơi cho cầu thủ bóng đá nữ phát triển trong tương lai lâu dài”.
Giải bóng đá nữ Vô địch Quốc gia – Cúp Thái Sơn Bắc 2025 có 6 đội tham dự gồm: Hà Nội, Phong Phú Hà Nam, TP.HCM I, TP.HCM II, Than Khoáng sản Việt Nam, Thái Nguyên T&T. Theo kết quả bốc thăm, ở lượt đầu tiên diễn ra vào ngày 4/9 tới, Thái Nguyên T&T gặp Than KSVN, TP.HCM II đấu TP.HCM I và Hà Nội so tài với Phong Phú Hà Nam.
Các đội thi đấu vòng tròn 2 lượt (đi và về) tập trung tại địa phương đăng cai để tính điểm, xếp hạng từ thứ Nhất đến thứ Sáu. Đội vô địch giải đấu sẽ đại diện Việt Nam tham dự AFC Champions League nữ 2026/27.
Lượt đi sẽ khởi tranh từ ngày 4/9 đến 21/9/2025. Lượt về diễn ra từ 26/9 đến 13/10 tại Hà Nội. Các trận đấu sẽ được phát sóng trực tiếp trên các nền tảng truyền thông của VTVCab và kênh Youtube VFF Channel.