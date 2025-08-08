Thái Sơn Bắc năm thứ 14 liên tiếp đồng hành cùng Giải bóng đá nữ Vô địch quốc gia

Đại diện lãnh đạo Cục TDTT, LĐBĐVN, Công ty VPF và Nhà tài trợ tham dự Lễ công bố và bốc thăm xếp lịch thi đấu giải bóng đá nữ VĐQG – Cúp Thái Sơn Bắc 2025.

Ông Nguyễn Văn Phú – Tổng thư ký LĐBĐVN.

Năm nay cũng là năm thứ 14 liên tiếp, giải bóng đá nữ vô địch quốc gia nhận được sự đồng hành của Công ty TNHH Thương mại Thiết bị điện Thái Sơn Bắc trên cương vị là Nhà tài trợ chính. Đây là nguồn động viên, khích lệ rất quan trọng, thể hiện gắn kết và những đóng góp to lớn, bền bỉ của Nhà tài trợ chính đối với sự phát triển của bóng đá nữ Việt Nam.

Ông Trần Anh Minh – Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Thiết bị điện Thái Sơn Bắc.

Ông Trần Anh Minh -Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Thiết bị điện Thái Sơn Bắc và ông Nguyễn Minh Châu – Phó Tổng thư ký LĐBĐVN trao đổi thông tin báo chí tại sự kiện.

Các đội thi đấu vòng tròn 2 lượt (đi và về) tập trung tại địa phương đăng cai để tính điểm, xếp hạng từ thứ Nhất đến thứ Sáu. Đội vô địch giải đấu sẽ đại diện Việt Nam tham dự AFC Champions League nữ 2026/27.

Lượt đi sẽ khởi tranh từ ngày 4/9 đến 21/9/2025. Lượt về diễn ra từ 26/9 đến 13/10 tại Hà Nội. Các trận đấu sẽ được phát sóng trực tiếp trên các nền tảng truyền thông của VTVCab và kênh Youtube VFF Channel.